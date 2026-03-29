logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nekom je očigledno zabava preča od života": Prijedorski vatrogasci evakuisali sedam osoba iz automobila na Kozari

Autor Nikolina Damjanić
Prijedorski vatrogasci noćas su evakuisali sedam osoba iz dva automobila na Kozari, nakon što su na vozila pala stabla i grane usljed obilnog snijega. Intervencija je izvedena u 00.30 časova, a vatrogasci upozoravaju da ovakvo ponašanje ugrožava i živote spasilaca.

Prijedorski vatrogasci evakuisali sedam osoba iz automobila na Kozari Izvor: Vatrogasci Prijedor

"Nekom je očigledno zabava preča od života i svjesno ugrožava i živote spasilaca koji se upućuju u pomoć", naveli su u objavi na društvenoj mreži Facebook.

Tokom noći i u drugim dijelovima Republike Srpske vatrogasci su imali pune ruke posla zbog snijega – najčešće intervencije bile su uklanjanje stabala, poplava i pomoć građanima.

Građanima i vozačima upućen je apel da budu maksimalno oprezni i da bez prijeke potrebe ne kreću na put. S obzirom na najavljene nove padavine u većini dijelova Republike Srpske, nadležne službe su u punoj pripravnosti i reaguju u skladu sa situacijom na terenu.

U Prijedoru je noć protekla mirno, a vodostaji rijeka Sane i Gomjenice su u opadanju, dok se rijeka Sana uzvodno kod Ključa i dalje povećava i može predstavljati potencijalni problem. Za danas je prognozirana kiša u nižim i snijeg u višim predjelima, a izdat je žuti meteo-alarm zbog padavina i vjetra.

Tagovi

Kozara evakuacija vatrogasci Prijedor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ