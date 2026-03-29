"Nekom je očigledno zabava preča od života": Prijedorski vatrogasci evakuisali sedam osoba iz automobila na Kozari

Prijedorski vatrogasci noćas su evakuisali sedam osoba iz dva automobila na Kozari, nakon što su na vozila pala stabla i grane usljed obilnog snijega. Intervencija je izvedena u 00.30 časova, a vatrogasci upozoravaju da ovakvo ponašanje ugrožava i živote spasilaca.

Izvor: Vatrogasci Prijedor

"Nekom je očigledno zabava preča od života i svjesno ugrožava i živote spasilaca koji se upućuju u pomoć", naveli su u objavi na društvenoj mreži Facebook.

Tokom noći i u drugim dijelovima Republike Srpske vatrogasci su imali pune ruke posla zbog snijega – najčešće intervencije bile su uklanjanje stabala, poplava i pomoć građanima.

Građanima i vozačima upućen je apel da budu maksimalno oprezni i da bez prijeke potrebe ne kreću na put. S obzirom na najavljene nove padavine u većini dijelova Republike Srpske, nadležne službe su u punoj pripravnosti i reaguju u skladu sa situacijom na terenu.

U Prijedoru je noć protekla mirno, a vodostaji rijeka Sane i Gomjenice su u opadanju, dok se rijeka Sana uzvodno kod Ključa i dalje povećava i može predstavljati potencijalni problem. Za danas je prognozirana kiša u nižim i snijeg u višim predjelima, a izdat je žuti meteo-alarm zbog padavina i vjetra.