Prijedor: Vodostaji miruju, ali Civilna zaštita poziva na oprez zbog najavljenih padavina

Vodostaji Sane i Gomjenice u Prijedoru su u stagnaciji, dok je saobraćaj na putu Kozarac - Mrakovica je i dalje obustavljen, saopšteno je jutros iz Odsjeka za civilnu zaštitu.
Vodostaj Sane je 292 centimetra, dok je kota prve odbrane od poplava 420 centimetara.
Vodostaj Gomjenice je 395 centimetara.
Snabdijevanje vodom je uredno, a strujom redovno osim na trafo-stanicama Travna Kosa i Lisina.
Za danas su prognozirane nove padavine.
Iz Civilne zaštite pozivaju građane da se za sve informacije i potrebe u vezi sa potencijalnim problemima obrate na broj 121 koji je dostupan 24 časa.