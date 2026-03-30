Prijedor: Vodostaji miruju, ali Civilna zaštita poziva na oprez zbog najavljenih padavina

Autor D.V. Izvor SRNA
Vodostaji Sane i Gomjenice u Prijedoru su u stagnaciji, dok je saobraćaj na putu Kozarac - Mrakovica je i dalje obustavljen, saopšteno je jutros iz Odsjeka za civilnu zaštitu.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Vodostaj Sane je 292 centimetra, dok je kota prve odbrane od poplava 420 centimetara.

Vodostaj Gomjenice je 395 centimetara.

Snabdijevanje vodom je uredno, a strujom redovno osim na trafo-stanicama Travna Kosa i Lisina.

Za danas su prognozirane nove padavine.

Iz Civilne zaštite pozivaju građane da se za sve informacije i potrebe u vezi sa potencijalnim problemima obrate na broj 121 koji je dostupan 24 časa.

