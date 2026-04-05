Vodostaji u Prijedoru stabilni: Rijeka Sana ispod kote redovne odbrane, zabilježeno blago opadanje

Autor D.V. Izvor SRNA
Stanje vodostaja na području Prijedora trenutno je stabilno i ispod je kote redovne odbrane od poplava, saopštio je gradski Operativno-komunikacioni centar.

Vodostaji u Prijedoru stabilni Izvor: Srna/Katarina Panić

Vodostaj Sane je 321 centimetar i bilježi blago opadanje, kota redovne odbrane od poplava je 420 centimetara, dok se vanredne mjere uvode na 460 centimetara.

Vodostaj Gomjenice trenutno je 345 centimetra.

Podaci s mjernih stanica uzvodno pokazuju da vodostaji rijeke Sane uglavnom stagniraju ili blago opadaju.

"Blago opadanje zabilježeno je na mjernim stanicama Ključ, Sanski Most i Oštra Luka, dok na mjernoj stanici Hrustovo vodostaj trenutno stagnira", navodi se u saopštenju.

Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme sa maksimalnim temperaturama od 17 do 23 stepena Celzijusova.

"Zbog visoke temperature očekuje se topljenje snijega i moguć postepen porast vodostaja tokom dana, zbog čega Operativno-komunikacioni centar kontinuirano prati nivo rijeka Sane, Gomjenice i njihovih pritoka. Sve nadležne službe su u stalnoj pripravnosti", dodaje se u saopštenju.

Građani se pozivaju da prate zvanične informacije grada Prijedora i nadležnih službi.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ