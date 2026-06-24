Očistite peglu od kamenca i zagorjelih naslaga: Biće kao nova uz ovaj jeftin trik

Sve što vam je potrebno sigurno već imate kod kuće.

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Peglu uvijek čistite kada je isključena i potpuno hladna.

Jednostavni sastojci iz kuhinje mogu da pomognu da uklonite kamenac, zagorjele mrlje i nečistoće sa pegle.

Redovno čišćenje produžava vijek pegle i poboljšava njen rad.

Ako pegla više ne klizi glatko po odjeći, ostavlja tragove ili ne ispušta paru kako treba, ne znači da je vrijeme za novu, već da tu koju imate treba da očistite od kamenca i tkanine koji se vremenom talože. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka koje već imate kod kuće možete lako očistiti peglu i vratiti joj prvobitne performanse.

1. Čišćenje spolja

Prije svega, uklonite prašinu suvom krpom, naročito oko drške. Zatim obrišite površinu vlažnom krpom ili mekanim sunđerom, a za tvrdokorne fleke koristite malo blagog deterdženta za sudove. Izbjegavajte grube sunđere i jaka sredstva koja mogu da oštete površinu.

2. Očistite grijnu ploču

Na grijnoj ploči najčešće se skupljaju zagoreli ostaci i mrlje. Počnite brisanjem vlažnom mekanom krpom. Ako nečistoće ostanu, dodajte malo deterdženta ili koristite metodu sa solju: pospite malo soli na papir i lagano pređite zagrijanom peglom preko nje na najnižoj temperaturi. Kod pegli sa nelijepljivim premazom budite posebno pažljivi kako ne biste izgrebali površinu.

3. Uklonite tvrdokorne naslage

Za uporne zagorjele mrlje napravite rastvor od jednakih dijelova sirćeta i vode. Nanesite ga na krpu i nježno trljajte problematična mjesta. Ako ni to ne pomogne, napravite pastu od dvije kašike sode bikarbone i jedne kašike vode, nanesite je na mrlje, ostavite nekoliko minuta, pa uklonite vlažnom krpom.

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4. Očistite rupice za paru i rezervoar

Kamenac u unutrašnjosti pegle možete ukloniti mješavinom vode i bijelog sirćeta. Sipajte rastvor u rezervoar za vodu, uključite peglu na srednju temperaturu i pustite paru nekoliko minuta. Nakon toga ispraznite rezervoar, napunite ga čistom vodom i pustite peglu da još jednom ispusti paru kako biste uklonili ostatke sirćeta.

Šta nikada ne treba raditi?

Ne potapajte peglu u vodu jer može doći do oštećenja električnih dijelova.

Ne čistite peglu dok je vruća ili uključena u struju.

Ne koristite abrazivne sunđere, izbjeljivač, amonijak ili jaka hemijska sredstva.

Nikada ne sipajte sredstva za čišćenje direktno na peglu, već ih prvo nanesite na krpu.

Koliko često treba čistiti peglu?

Većinu pegli je preporučljivo očistiti od kamenca na svakih jedan do tri mjeseca, u zavisnosti od toga koliko često je koristite. Redovno održavanje sprečava nakupljanje kamenca i produžava vijek trajanja uređaja.