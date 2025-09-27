Pegla pušta prljavu vodu i ostavlja fleke? Ne bacajte jer vjerovatno postoji brzo i lako rješenje

Ako vam pegla ostavlja žute fleke na odjeći, razlog može biti u kamencu, rđi ili ostacima mirisne vode. Evo kako da je očistite korak po korak i spriječite da se problem ponovo javi.

Izvor: Davizro Photography/Shutterstock

Sigurno vam se barem jednom dogodilo da ispeglate košulju ili posteljinu i primetite neugledne žute fleke. Na prvi pogled djeluje kao da je pegla pokvarena, ali u većini slučajeva reč je o nakupljenim nečistoćama koje je lako riješiti.

Zašto iz pegle izlazi žuta tečnost? Najčešći uzroci su kamenac, rđa ili ostaci aditiva u rezervoaru. Rješenje je čišćenje rastvorom sirćeta i sode bikarbone, zatim ispiranje destilovanom vodom kako bi pegla ponovo radila bez fleka.

Najčešći razlozi su sljedeći:

Nakupljeni kamenac – korišćenje obične česmovače dovodi do taloženja minerala u rezervoaru. Kada se pomješaju s parom, ovi ostaci poprimaju žućkastu boju.

– korišćenje obične česmovače dovodi do taloženja minerala u rezervoaru. Kada se pomješaju s parom, ovi ostaci poprimaju žućkastu boju. Rđa u rezervoaru – ako u pegli ostaje voda nakon peglanja, metalni delovi vremenom počinju da korodiraju. Umjesto čiste pare dobijate tragove rđe.

– ako u pegli ostaje voda nakon peglanja, metalni delovi vremenom počinju da korodiraju. Umjesto čiste pare dobijate tragove rđe. Ostaci deterdženta ili mirisne vode – mnogi u peglu sipaju razne dodatke kako bi odeća ljepše mirisala, ali to dovodi do taloga koji se kasnije pretvara u žutu tečnost.

Čišćenje pegle

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Kako očistiti peglu da radi kao nova

Dobra vijest je da problem možete riješiti kod kuće, bez majstora i skupih sredstava za čišćenje. Evo detaljnog postupka:

Ispraznite rezervoar – nikada ne ostavljajte vodu u pegli nakon upotrebe jer to ubrzava stvaranje kamenca.

– nikada ne ostavljajte vodu u pegli nakon upotrebe jer to ubrzava stvaranje kamenca. Rastvor sirćeta i sode bikarbone – pomješajte jednake količine sirćeta i vode, a po želji dodajte i malo sode bikarbone. Sipajte u rezervoar, uključite peglu i pustite paru da izbaci sve nečistoće.

– pomješajte jednake količine sirćeta i vode, a po želji dodajte i malo sode bikarbone. Sipajte u rezervoar, uključite peglu i pustite paru da izbaci sve nečistoće. Čišćenje rupica na ploči – štapićem za uši ili čačkalicom pažljivo uklonite kamenac koji se nakupio u rupicama.

– štapićem za uši ili čačkalicom pažljivo uklonite kamenac koji se nakupio u rupicama. Spoljašnje čišćenje ploče – ako je donja ploča pegle potamnela ili ulepljena, napravite pastu od sode bikarbone i vode, pa obrišite mekom krpom.

– ako je donja ploča pegle potamnela ili ulepljena, napravite pastu od sode bikarbone i vode, pa obrišite mekom krpom. Isperite destilovanom vodom – nakon čišćenja, napunite peglu destilovanom ili prokuvanom vodom i pustite paru nekoliko minuta. Ovo je završni korak kojim ćete ukloniti sve tragove sirćeta i taloga.

Čišćenje pegle

Izvor: Stocker SVP/Shutterstock

Kako spriječiti da pegla ponovo pušta žutu tečnost

Da biste izbjegli da se problem ponavlja, dovoljno je da uvedete nekoliko jednostavnih navika:

Koristite destilovanu ili barem prokuvanu vodu.

Povremeno pustite peglu da izbaci paru, čak i kada ne peglate.

Jednom mjesečno uradite brzo čišćenje rastvorom sirćeta i vode.

Zaključak

Žuta tečnost iz pegle ne znači da je aparat neupotrebljiv, već da je došlo vrijeme za čišćenje. Redovno održavanje produžava vijek trajanja pegle i čuva odeću od fleka. Uz samo nekoliko minuta pažnje, vaša pegla će raditi kao nova i uvek davati besprekoran rezultat.

(MONDO)