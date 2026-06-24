Trik da se ogledalo cakli: Umjesto krpom, obrište ga ovim

Ne ostavlja dlačice ni tragove od poteza, već samo blistavu čistoću.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Obične krpoe nisu dobar izbor jer nekad ostavljaju dlačice i tragove od poteza koje ste vukli po staklu.

Ova metoda odlična je i za uređaje sa ekranom i druge predmete od stakla.

Nema rizika od grebanja osetljive površine.

Čišćenje ogledala može biti jedna od napornih stvari u domu, jer se one uporne tačkice nekad teško skidaju ili ostaju fleke od povlačenja poteza krpom.

Stručnjak za čišćenje Nikol Žak kaže kako za ovaj problem postoji jednostavno rješenje. U pitanju je trik koji je popularan i na društvenim mrežama, a zapravo ga već dugo koriste i profesionalci. Riječ je o ribanju ogledala filter papirom za čaj ili kafu.

Filter papir se sve češće preporučuje kao efikasna zamjena za krpe od mikrofibera prilikom čišćenja staklenih površina, ogledala i ekrana, prenosi Naj žena. Njihova prednost je u tome što ne ostavljaju dlačice, dovoljno su nježni da ne izgrebu površinu i omogućavaju da staklo ostane potpuno čisto, bez neželjenih tragova.

Iako se krpe od mikrofibera i dalje smatraju najboljim izborom za čišćenje, filter papiri za kafu mogu biti odlična alternativa kada ih nemate pri ruci ili želite da smanjite upotrebu sintetičkih materijala. Preporučuje se korišćenje običnih filtera bez boja i šara.

Da bi rezultat bio što bolji, potrebno je prvo blago naprskati površinu sredstvom za čišćenje, ali ne i sam filter papir. Stručnjaci savjetuju da se koriste dva odjednom, jer jedan brzo upije tečnost, dok je tri teško kontrolisati tokom čišćenja. Na kraju, suvim dijelom papira treba ispolirati površinu kako bi ogledalo ili staklo dobili visok sjaj bez tragova.

Ovaj trik može da se primjeni i na drugim glatkim površinama, poput uređaja od nerđajućeg čelika ili unutrašnjosti automobila. Dovoljno je nanijeti odgovarajuće sredstvo za čišćenje, blago ga raspršiti po površini i potom obrisati filterom papirom kako bi se postigao čist i sjajan izgled.