Zaboravite na keramičke pločice na kuhinjskom zidu: Sada svi ovo lijepe, jeftinije je, modernije i lakše

Jeftinije i lakše rješenje umjesto pločica u kuhinji! Ovo sada mnogi lijepe na kuhinjski zid u modernim domovima...

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Klasične keramičke pločice iznad kuhinjske radne ploče polako ustupaju mjesto modernijim rješenjima koja su često povoljnija i jednostavnija za postavljanje. Među njima se posebno izdvajaju tapete za kuhinju, koje omogućavaju brzu transformaciju enterijera bez velikih građevinskih radova, prašine i visokih troškova renoviranja.

Zašto su tapete u kuhinji sve popularnije?

Donedavno je bilo gotovo nezamislivo da zid iznad radne ploče bude obložen bilo čim osim pločicama. Danas se taj trend mijenja. Savremene tapete nude veliki izbor dezena, lako se postavljaju i mogu u potpunosti da promene izgled kuhinje za veoma kratko vrijeme.

Jedan od glavnih razloga njihove popularnosti jeste cijena. Kod postavljanja pločica ne plaća se samo materijal, već i ljepilo, fug masa i rad majstora, što može značajno da poveća troškove renoviranja. Tapete predstavljaju znatno pristupačniju alternativu, naročito kada je potrebno urediti manju površinu iznad radne ploče.

Pored toga, moderne vinilne i netkane tapete napravljene su tako da bolje podnose vlagu i svakodnevnu upotrebu, pa su daleko praktičnije nego što su bile nekada.

Da li su tapete dovoljno izdržljive za kuhinju?

Mnogi se pitaju koliko tapete mogu da traju u prostoru u kojem ima pare, vlage i masnoće. Ukoliko odaberete kvalitetne modele namijenjene upravo kuhinji, one mogu biti veoma dugotrajne.

Najbolji izbor su vinilne tapete, jer imaju zaštitni sloj koji omogućava da se površina prebriše vlažnom krpom i tako uklone manje fleke nastale tokom kuvanja.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju tapete u kuhinji!

Ipak, stručnjaci preporučuju da se tapete ne postavljaju direktno iza ploče za kuvanje bez dodatne zaštite. Na tom mjestu najbolje je postaviti kaljeno staklo ili dekorativni zaštitni panel koji će ih zaštititi od visokih temperatura i masnih isparenja.

Na taj način tapete će mnogo duže zadržati lijep izgled i biće jednostavnije za održavanje.

Koje tapete su moderne?

Tapete više nisu samo neutralna pozadina, već važan dekorativni element enterijera. Trendovi za 2026. godinu favorizuju dezene koji vjerno imitiraju prirodne materijale.

Posebno su popularni motivi koji podsjećaju na beton, kamen ili mermer, jer pružaju luksuzan izgled bez velikih ulaganja. Tražene su i tapete sa teksturom maltera ili tkanine, koje se odlično uklapaju u minimalističke i skandinavske kuhinje.

Za one koji žele upečatljiviji enterijer, odličan izbor predstavljaju botanički motivi, veliko tropsko lišće i šareni dezeni koji prostoru daju više energije. Sve veću popularnost imaju i 3D foto-tapete koje mogu vizuelno da povećaju prostor, pa su posebno pogodne za manje kuhinje u stanovima.

Tapete ili pločice, šta je bolji izbor?

Izbor između tapeta i pločica zavisi prije svega od vaših potreba i načina života. Pločice su i dalje jedno od najizdržljivijih rješenja i odlično podnose vlagu, visoke temperature i intenzivnu upotrebu. Međutim, njihovo postavljanje zahtijeva više vremena, angažovanje majstora i veća finansijska ulaganja.

Tapete, s druge strane, pružaju mnogo veću slobodu kada je u pitanju uređenje enterijera. Lako se postavljaju, još lakše mijenjaju, a omogućavaju da kuhinju osvježite novim izgledom bez kompletnog renoviranja.

Upravo zbog toga sve više ljudi bira ovo rešenje, jer omogućava moderan i efektan izgled prostora uz znatno manje troškove i mnogo manje posla.