Jednim potezom do hladnijeg stana i manjih računa: Skrivena opcija na PVC prozorima za koju mnogi ne znaju

Malo poznata opcija na PVC prozorima može pomoći da stan bude prijatniji tokom ljeta, produži vijek trajanja stolarije i smanji troškove hlađenja. Evo kako da je iskoristite.

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Ljetnje vrućine su u punom jeku, klima-uređaji rade bez prestanka, a računi za struju vrtoglavo rastu. Mnogi misle da je jedini način da ohlade stan pojačavanje klime na maksimum ili zamjena "dotrajale" stolarije koja propušta toplotu.

Međutim, postoji jedan nevjerovatno jednostavan trik za koji većina ljudi ne zna, a koji majstori rijetko sami otkrivaju. Riječ je o takozvanom ljetnjem i zimskom režimu PVC stolarije.

Ovaj skriveni mehanizam omogućava vam da jednim potezom prilagodite prozore trenutnom godišnjem dobu. Ne samo da ćete time optimizovati temperaturu u stanu, već ćete produžiti vijek trajanja samog prozora i uštedjeti ozbiljan novac.

Šta je zapravo ljetnji i zimski režim prozora?

Kada kupite i ugradite PVC prozore, majstori ih u 90 odsto slučajeva ostave u "standardnom" režimu. Iako je taj režim dobar za prelazne periode, on nije idealan za ekstreme, ledene zime i vrela ljeta.

Na ivici prozorskog krila, tamo gdje se nalazi brava i gdje se prozor zaključava, nalaze se mali metalni valjci, odnosno šrafovi. Oni služe za podešavanje sile potiska, to jest za to koliko će snažno prozor pritisnuti gumu na štoku kada ga zatvorite. Promjenom položaja tog valjka, vi zapravo mijenjate režim rada prozora.

Zimski režim zahtijeva da se valjak okreće tako da prozor maksimalno pritisne gumu. Zaptivanje je tada stopostotno, hladan vazduh ne može da uđe, a toplota ne izlazi napolje. Ljetnji režim je drugačiji, valjak se otpušta, čime se pritisak na gumu smanjuje. Ovo omogućava neprimjetnu mikrocirkulaciju vazduha i dozvoljava prostoru da diše.

Zašto ne smijete držati prozor u zimskom režimu tokom ljeta?

Osim što ljetnji režim pomaže u prijatnijoj klimatizaciji prostora, prebacivanje je ključno zbog čuvanja same stolarije.

Kada dođu ljetnje vrućine, materijali se usljed visokih temperatura prirodno šire, posebno PVC i prozorska guma. Ukoliko vaš prozor ostane u zimskom režimu tokom jula i avgusta, ta guma je pod ogromnim pritiskom. Zbog vreline i jakog pritiska, guma se brzo ispošćuje, puca i trajno gubi elastičnost.

Kada dođe sljedeća zima, shvatićete da vam prozor "duva" i da morate da plaćate majstora za zamjenu kompletnog dihtunga, što je trošak koji ste lako mogli da izbjegnete.

Kako da sami prebacite prozor na ljetnji režim?

Ovaj postupak je jednostavan, traje desetak sekundi i ne zahtijeva nikakvo iskustvo. Potreban vam je samo jedan alat, najčešće ključ, šrafciger ili u nekim slučajevima obična kliješta.

Otvorite prozor i pogledajte bočnu ivicu gdje se nalazi brava. Vidjećete jedan ili više malih metalnih valjaka na kojima je urezana sitna crtica ili tačka. Pravilo je veoma prosto. Ako ta crtica gleda ka unutrašnjosti stana, prozor je trenutno jako stegnut, što znači da je u zimskom režimu.

Ako gleda nagore ili nadole, u standardnom je položaju. Vaš cilj je ljetnji režim. Potrebno je okrenuti valjak tako da ta crtica ili tačkica sada bude okrenuta ka spolja. Kada sada zatvorite prozor, primijetićete da se ručica okreće sa znatno manje napora i da krilo mekše naleže na ram.

(Kamatica/MONDO)