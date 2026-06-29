Jedna tehnika zalivanja čuva biljke od toplotnog udara: Stručnjaci otkrivaju kako i kad da im date vodu

Stručnjaci otkrivaju tehniku zalivanja koja pomaže biljkama da prežive toplotni talas.

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Visoke ljetnje temperature ne pogađaju samo ljude već i biljke, bilo da ih gajite u bašti, na terasi ili u stanu. Zemlja se tokom toplotnog talasa mnogo brže isušuje, lišće vene, a mnoge biljke teško podnose dugotrajnu vrućinu.

Međutim, stručnjaci ističu da postoji jednostavna tehnika zalivanja koja može pomoći da biljke ostanu zdrave čak i tokom najtoplijih dana.

Prema riječima stručnjaka za biljke, zalivanje sa dna saksije, poznato i kao donje zalivanje, ima brojne prednosti tokom ljeta i može spriječiti isušivanje i oštećenje biljaka.

Zašto je zalivanje odozdo efikasnije?

Tokom velikih vrućina zemlja u saksiji može postati toliko suva da počne da odbija vodu. U tom slučaju, kada biljku zalivate odozgo, veliki dio vode jednostavno sklizne niz ivice saksije i ne stigne do korijena.

Kod donjeg zalivanja voda ulazi kroz drenažne otvore na dnu saksije i postepeno natapa cijelu zemlju, ravnomjerno hidrirajući korijenov sistem. Ova metoda posebno odgovara biljkama poput monstere i strelicije (rajske ptice).

Podstiče razvoj jačeg korijena: Biljka tada razvija dublji i snažniji korijen, što joj omogućava da lakše podnese visoke temperature i duže periode bez zalivanja. Ovu tehniku posebno vole filodendron, potos i mirni ljiljan. Lišće ostaje zdravo: Tokom ljeta voda koja ostane na listovima može pogodovati razvoju buđi, gljivica i štetočina, a kod pojedinih biljaka izazvati i truljenje. Zato se donje zalivanje preporučuje osjetljivim vrstama poput kalateje, fikusa lirate i afričke ljubičice, kojima prija kada lišće ostane suvo. Sprečava temperaturni šok: Sipanje hladne vode na vrelu zemlju može izazvati stres za korijen biljke. Kod donjeg zalivanja biljka postepeno upija vodu, bez naglih promjena temperature, zbog čega je ova metoda posebno pogodna za paprati i druge osjetljive vrste. Rjeđe zalivanje: Još jedna prednost jeste to što zemlja duže zadržava vlagu. To znači da biljke ne morate zalivati toliko često, što je naročito korisno tokom dugih toplotnih talasa ili kada odlazite na odmor. Ovu metodu odlično podnose sukulenti, sansevijerija i zamija.

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Kako pravilno zalivati biljke sa dna?

Postupak je veoma jednostavan:

stavite saksiju sa drenažnim rupama u posudu ili sudoperu sa oko pet do sedam centimetara vode

ostavite biljku da upija vodu 15 do 30 minuta, odnosno dok gornji sloj zemlje ne postane vlažan

izvadite saksiju i prospite višak vode iz podmetača kako biste spriječili truljenje korijena.

Ovu tehniku možete primjenjivati svake dvije do tri nedjelje ili je kombinovati sa klasičnim zalivanjem, u zavisnosti od potreba biljke.

A kada je najbolje zalivati biljke tokom velikih vrućina?

Pored načina zalivanja, veoma je važno i vrijeme kada to radite.

Stručnjaci savjetuju da biljke na otvorenom ljeti zalivate rano ujutru, između 5 i 9 časova , kada je zemlja hladnija, a isparavanje najmanje.

, kada je zemlja hladnija, a isparavanje najmanje. Ako to nije moguće, druga najbolja opcija je uveče, između 17 i 20 časova , kada sunce više nije jako. Na taj način biljke imaju dovoljno vremena da upiju vodu prije nego što ponovo nastupe visoke temperature.

, kada sunce više nije jako. Na taj način biljke imaju dovoljno vremena da upiju vodu prije nego što ponovo nastupe visoke temperature. Zalivanje tokom najjačeg sunca treba izbjegavati jer voda brzo isparava, a kod pojedinih biljaka može doći i do oštećenja listova.

Stručnjaci upozoravaju da svakodnevno površinsko prskanje nije najbolje rješenje .

. Mnogo je korisnije biljke temeljno zaliti na svakih nekoliko dana nego ih svakodnevno kvasiti malom količinom vode . Tako voda dopire dublje do korijena, a biljke postaju otpornije na sušu.

. Tako voda dopire dublje do korijena, a biljke postaju otpornije na sušu. Istovremeno, treba izbjegavati i prekomjerno zalivanje, jer previše vode može izazvati truljenje korijena i nepotrebno rasipanje vode.

U proljeće i na jesen preporučuje se zalivanje u ranim jutarnjim satima, kada biljke najefikasnije usvajaju vlagu.

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(Sensa/Mondo)