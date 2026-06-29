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Kako preživjeti "paklene" dane: Institut za javno zdravstvo RS izdao preporuke građanima

Kako preživjeti "paklene" dane: Institut za javno zdravstvo RS izdao preporuke građanima

Autor Dušan Volaš
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Institut za javno zdravstvo Republike Srpske izdao je niz preporuka građanima kako bi lakše podnijeli izrazito visoke temperature.

Institut za javno zdravstvo: Smanjite fizičke aktivnosti i birajte laganu ishranu tokom toplotnog ta Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Načelnik Službe za higijenu u Institutu za javno zdravstvo Vesna Rudić Grujić je rekla da je potrebno rashladiti tijelo i piti dovoljno tečnosti ističući da organizmu najviše pomaže voda za piće.

"Preporuka je da se smanji unos kofeinskih napitaka i alkoholnih pića jer djeluju kao diuretici, odnosno uslovljavaju dodatni gubitak vode. Osobama starijim od 65 godina savjetuje se da često piju tečnost bez obzira na to da li su žedne, jer organizam starih ljudi ima smanjene rezerve vode zbog smanjenog osjećaja žeđi", kaže Grujićeva.

Ona preporučuje da se jede umjereno i da ishrana treba da bude prilagođena vremenskim uslovima, odnosno bazirana na unosu djelimično obrađenih žitarica - različite pahuljice od žitarica, hljeb od integralnih žitarica, cijelog zrna ili drugih proizvoda od integralnih žitarica koji su pripremljeni bez dodanih šećera i masti, a dolazi u obzir i bareni krompir ili riža.

Preporučuje se i uzimanje dosta povrća i voća, ribe, bijelog mesa peradi i fermentisanih mliječnih proizvoda - jogurta, kiselog mlijeka ili kombinovati fermentisane mliječne proizvode i povrće i voće.

Treba izbjegavati jako slatku hranu, zatim masnu i jako začinjenu hranu, suhomesnate proizvode i brzu hranu.

Grujićeva je navela i da usvajanje jednostavnih mjera predostrožnosti, značajno smanjuje rizik od štetnog djelovanja UV zračenja, ističući da se mjere zaštite od sunca ne smiju koristiti za produženo izlaganje suncu.

"Neophodno je i smanjiti intenzitet fizičke aktivnosti ili skraćenje vremena izloženosti dejstvu povišene ambijentalne temperature", zaključila je ona.

U Republici Srpskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplotnog talasa uz jake vrućine, dok se njegov završetak očekuje u četvrtak, 2. jula, uz pad temperature za oko petnaestak stepeni.

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Tagovi

preporuke vrućina Institut za javno zdravstvo

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