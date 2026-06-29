Mali stan od 37 kvadrata odlično renoviran: Zašto je vlasnica srušila zidove da dobije manje soba?

Umjesto dvije spavaće sobe, ovaj jednosoban stan sada ima otvoren prostor. Ovakvim renoviranjem dobijeni su znatno veća funkcionalnost i komfor.

Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura

Rušenje pregradnih zidova pretvorilo je skučene prostorije u integrisan dnevni boravak koji djeluje prostrano i svijetlo.

Prilagođeni kuhinjski elementi sa skrivenim prostorom za odlaganje omogućavaju maksimalnu iskorišćenost svakog centimetra bez gužve.

Ručno rađeni tekstilni detalji i tapiserije unose autentičnost i toplinu u prostor koji se izdvaja od tipskih rješenja.

Prelijep, funkcionalan mali stan od 37 kvadratnih metara je potpuno renoviran.

Vlasnica je donijela hrabru odluku o rušenju zidova, pa je umjesto dve spavaće sobe riješila da ima jednosoban stan – evo kako.

Originalni raspored stana je prilagođen životnom stilu vlasnice. U renoviranom jednosobnom stanu sad je maksimalno proširen integrisan dnevni boravak, što mu daje potreban komfor i vizuelnu širinu.

Evo ključnih dizajnerskih i praktičnih rješenja koja ovaj prostor čine jedinstvenim:

Paleta boja i atmosfera

Stanom dominira smirujuća kombinacija plavih i sivih tonova, upotpunjena toplinom drveta i suptilnim, toplim dodirima terakote. Ova paleta stvara skandinavski, autentičan osjećaj topline i luksuza u malom prostoru.

mali stan od 37 kvadrata renoviran

Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura

Mala, a kompletna kuhinja

Iako vizuelno zauzima minimalno mjesta i savršeno se nadovezuje na dnevni boravak, kuhinja je izuzetno pametno projektovana kroz prilagođene elemente. Sadrži obilje skrivenog prostora za skladištenje i sve aparate neophodne za svakodnevni život, dokazujući da funkcionalnost ne zavisi od kvadrature.

Stan sa dušom ukrašen ručnim radovima

Ono što ovaj stan značajno razlikuje od od generičkih enterijera jeste lična priča njegove vlasnice. Kao strastvena ljubiteljka ručnog rada – veza, heklanja i šivenja – ona je aktivno učestvovala u dekorisanju. Glavni ukrasi u dnevnoj sobi su njeni unikatni tekstilni radovi: umjetnička djela na zidu dobila su specijalne paspartu okvire, dok prostor pored televizora krasi prelijepa, ručno rađena plava tapiserija.

Ovaj stan je savršen dokaz da pametno odabran namještaj, hrabra promjena rasporeda i unošenje ličnih detalja mogu od malog i skučenog prostora napraviti funkcionalan, svijetao i jedinstven dom pun karaktera. Pogledajte ga u galeriji slika.