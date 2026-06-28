Četiri greške zbog kojih vam je dom uvijek u neredu: Stručnjakinja za organizaciju otkriva kako da ih izbjegnete

Od pretrpanih kuhinjskih pultova do kutija prepunih igračaka i gomila računa - stručnjakinja za organizaciju Dili Karter otkriva najčešće greške koje ljudi prave u domu i objašnjava kako ih jednostavno riješiti.

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Dili Karter, stručnjakinja za organizaciju prostora i jedna od zvijezda BBC-jeve emisije Sort Your Life Out, tvrdi da održavanje urednog doma nije samo pitanje estetike, već i mentalnog zdravlja. U novom BBC video-podkastu Sort Your Life Out Unpacked govori o najčešćim greškama koje ljudi prave kada je riječ o organizaciji doma i nudi praktična rješenja koja svako može primijeniti.

Karter kaže da joj je sređivanje prostora toliko važno da je upravo zahvaljujući tome obnovila vezu sa sadašnjim suprugom.

Jednom je pomogla tadašnjem bivšem dečku da raščisti kuću njegove majke nakon njene smrti.

"To je bio način da mu pomognem. I radeći to, na kraju smo se ponovo spojili", kaže Karter.

Odrastala je u haotičnom domu sa dvoje zaposlenih roditelja, zbog čega je još kao dijete shvatila da više voli red i organizaciju. Kasnije je radila kao lična asistentkinja poslovnim direktorima, vodeći računa ne samo o njihovim poslovnim obavezama, već i o organizaciji njihovih domova.

Kuhinjski pult nije skladište

Jedna od najvećih grešaka, prema njenim riječima, jeste pretrpavanje kuhinjskih radnih površina aparatima koji se rijetko koriste.

"Pekač hljeba, friteza na vruć vazduh, blender, sokovnik, mandolina za sječenje... ponuda kuhinjskih aparata koji obećavaju da će vam olakšati kuvanje praktično je beskrajna. Ali svi oni moraju negdje da stoje", kaže Karter.

Ona smatra da svaka stvar u kuhinji mora da "zasluži svoje mjesto".

"Volim da razmišljam o kuhinji kao o nekretnini. Sve što se nalazi u vašoj kuhinji mora da zasluži svoje mjesto."

Savjetuje da redovno pregledate kuhinju i procijenite šta zaista koristite, a šta samo skuplja prašinu u najvrijednijem dijelu prostora.

"Redovno pregledajte kuhinju i provjerite šta vam je zaista potrebno, šta često koristite, a šta ne."

Preporučuje i da, umjesto velikog broja specijalizovanih uređaja, birate aparate koji imaju više funkcija.

Kao primjer navodi blender, koji smatra korisnijim od sokovnika jer se uz pomoć obične cjediljke ili gaze od izmiksanog voća i povrća može dobiti sok bez kupovine dodatnog uređaja.

Majice nemojte motati

Još jedna česta greška odnosi se na organizaciju garderobe.

Mnogi motaju majice kako bi uštedjeli prostor u fiokama, ali Karter smatra da to nije najbolje rješenje.

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Umjesto toga preporučuje takozvano slaganje "kao fascikle", pri kojem odjeća stoji uspravno, a ne jedna preko druge.

Tako se, kaže, lakše vidi šta se nalazi u fioci i jednostavnije je odabrati odjeću.

"Motamo ili savijamo odjeću samo kada pokušavamo maksimalno da iskoristimo prostor u fioci."

Ipak, upozorava da nisu svi komadi odjeće pogodni za takvo odlaganje.

"Rekla bih da košulje i bluze svakako treba da vise na vješalicama, dok majice bez problema mogu da se slažu po principu fascikle."

Jedna kutija za sve igračke nije dobro rješenje

Roditeljima savjetuje da izbjegavaju odlaganje svih igračaka u jednu veliku kutiju.

"Kada dijete traži baš tu jednu igračku, kako će je pronaći? Neće je lako pronaći jer mora da izbaci sve ostalo iz kutije da bi došlo do nje."

Rezultat je, dodaje, još veći nered.

"A onda ćete vi biti pod stresom jer su sve ostale igračke ponovo svuda po sobi."

Umjesto toga preporučuje više manjih kutija ili korpi razvrstanih po kategorijama.

"Bilo da koristite kartonske kutije, korpe ili providne posude – važno je da sistem ima smisla za vas i da djeca mogu lako da pronađu svoju igračku."

Sve račune držite na jednom mjestu

Posljednja velika greška odnosi se na papirologiju.

Računi, fakture i druga dokumentacija često su razbacani po cijelom domu, što, prema njenom mišljenju, dodatno povećava osjećaj stresa.

"Za mnoge ljude papirologija predstavlja nešto negativno... to su računi, fakture, stvari koje morate da uradite."

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Ako su dokumenti raspoređeni po kuhinji, dnevnoj sobi, spavaćoj sobi i tašni, stiče se utisak da postoji mnogo više obaveza nego što ih zapravo ima.

"Kada je razbacana po cijeloj kući imate osjećaj kao da postoji 15 različitih gomila stvari kojima morate da se bavite."

Zbog toga savjetuje da svu papirologiju držite na jednom mjestu.

"Kada sve skupite na jedno mjesto, manje imate osjećaj da vam papirologija zadire u svakodnevni život."

Na kraju ističe da uredan dom ima veliki uticaj na psihičko stanje.

"Imate utisak: dobro, sada imam samo ovu jednu kutiju sa papirima koju treba da pregledam. Sješću i riješiću to. Tako je mnogo lakše."

A na pitanje šta se događa kada nered ostavimo da se gomila, odgovara kratko:

"Pa, jedino što nered radi jeste da nas stalno podsjeća na sebe – zar ne?"