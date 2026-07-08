Evakuisana Misija BiH pri UN-u: Detalji drame na Menhetnu - "Nikad nisam vidio ništa slično" (Video)

Nekoliko ulica u njujorškoj opštini Menhetn evakuisano je tokom špica u utorak ujutru nakon što je zgrada u renoviranju pokazivala znake urušavanja, a povrijeđenih nije bilo.

Izvor: Katie Godowski/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Među evakuisanim objektima je i zgrada u kojoj se nalazi Misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama.

"Dva noseća stuba su se iskrivila, a podovi su pretrpjeli višestruke pukotine i sleganje. Zgrada je i dalje nestabilna. Od dolaska na lice mesta, primijetili smo dalje pomjeranje jednog od oslabljenih stubova", rekao je gradonačelnik Zohran Mamdani na konferenciji za novinare.

NIGHTMARE IN NYC



BUILDING COLLAPSE



People are homeless in Midtown Manhattan as many apartment buildings in the collapse zone are deemed unsafe



Streets closed from about 40th to 45th between First and Third Avenues.



People are forced to come and collect…pic.twitter.com/QKR2eORtrQ — Walks&WallStreet (@WalksWallstreet)July 7, 2026

"Ovo je izuzetno ozbiljna situacija... Zahvalan sam što mogu da objavim da do sada nije bilo povrijeđenih i da su svi radnici na evidenciji", rekao je on, dodajući da inženjeri rade na planovima za ojačavanje zgrade.

Investitor zgrade tvrdi da "nije cijela zgrada u opasnosti od urušavanja", odgovarajući na komentare portparola vatrogasne službe grada Njujorka.

Bivše sjedište kompanije Fajzer

Smještena u blizini Grand Central Terminala i sjedišta Ujedinjenih nacija, ova zgrada od 37 spratova, nekadašnje sjedište farmaceutskog giganta Fajzer, pretvara se u luksuzne stanove kao deo velikog projekta rekonstrukcije. Vatrogasci su pozvani nakon što su počele da padaju cigle, navodi se u saopštenju.

A building in midtown Manhattan was evacuated after fire officials said two columns buckled and floors were sagging between the 21st and 26th floors. Several buildings nearby have also been evacuated over concerns of a potential collapse. CBS News'@lilialucianohas more.pic.twitter.com/mHMTiMjN8A — CBS News (@CBSNews)July 7, 2026

"Po dolasku, ekipe su otkrile da su se dva stuba iskrivila na 21. i 22. spratu. Podovi su se urušili između 21. i 26. sprata", rekli su vatrogasci.

Video snimci koje su podelili građevinski radnici, a koje je dobio AFP, prikazuju savijene stubove unutar zgrade. Mobilisano je oko 130 vatrogasaca i osoblja hitne medicinske pomoći, a raspoređeni su i dronovi.

BREAKING: Midtown Manhattan high rise evacuated after construction workers discover buckled columns ... sagging floors and falling bricks. 42nd & 43rd streets near 2nd avenue closed as DOB assesses the danger.pic.twitter.com/294MXBdkeY — Steven Bognar (@Bogs4NY)July 7, 2026

Građevinska uprava grada Njujorka je na Sju objavila da su njihovi "strukturalisti na licu mjesta i istražuju".

Kliford Džonsen, predstavnik sindikata građevinskih radnika, kritikovao je dodavanje spratova iznad postojeće strukture.

"Ovo se dešava kada dodate težinu loše projektovanoj ili loše izgrađenoj zgradi. Radim u građevinarstvu već 21 godinu i nikada nisam vidio da se stub savija, to je izuzetno opasno", objašnjava on, javlja Index.

Prema riječima investitora, ovaj građevinski projekat površine skoro 120.000 kvadratnih metara, čiji je završetak planiran za početak 2027. godine, doneće oko 1.600 stanova na tržište iznajmljivanja. Ovo je najveća konverzija kancelarijskog prostora u stambeni prostor ikada izvršena u Njujorku.