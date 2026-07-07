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Evakuisan neboder od 37 spratova: Prijeti rušenje zgrade usred Menhetna (Video)

Evakuisan neboder od 37 spratova: Prijeti rušenje zgrade usred Menhetna (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Evakuisan neboder na Menhetnu u Njujorku zbog straha od rušenja.

Evakuisan neboder na Menhetnu u Njujorku Izvor: Karolis Kavolelis/Shutterstock

Na Menhetnu je evakuisana zgrada zbog straha od rušenja, piše britanski "Dejli Mejl". Strahuje se da je zgrada na ivici rušenja zbog procesa renoviranja u luksuzne stanove.

Građevinske ekipe su se same evakuisale iz nebodera od 37 spratova u istočnoj 42. ulici oko 8 časova ujutru po lokalnom vremenu. Evakuacija je započela nakon otkrića da su dvije potporne grede počele da se krive na 21. i 22. spratu.

Od 21. do 26. sprata su prostorije koje pripadaju farmaceutskoj kompaniji "Fajzer".  Počeli su odjednom da se urušavaju pod velikim opterećenjem.

Nema povrijeđenih prema informacijama policije. Evakuacija je naređena iz predostrožnosti.

Zatvorene su i sve okolne ulice. Sprovodi se istraga u okrivu velike tehničke spasilačke akcije.

"Na sreću, u ovom trenutku nema prijavljenih povreda, svi radnici su na broju i zgrada je evakuisana. Takođe, u ovom trenutku se evakuiše i nekoliko višespratnica u okolini, kao i jedna škola sa oko 400 djece", izjavio je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani.

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