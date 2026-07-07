Evakuisan neboder od 37 spratova: Prijeti rušenje zgrade usred Menhetna (Video)

Evakuisan neboder na Menhetnu u Njujorku zbog straha od rušenja.

Izvor: Karolis Kavolelis/Shutterstock

Na Menhetnu je evakuisana zgrada zbog straha od rušenja, piše britanski "Dejli Mejl". Strahuje se da je zgrada na ivici rušenja zbog procesa renoviranja u luksuzne stanove.

Građevinske ekipe su se same evakuisale iz nebodera od 37 spratova u istočnoj 42. ulici oko 8 časova ujutru po lokalnom vremenu. Evakuacija je započela nakon otkrića da su dvije potporne grede počele da se krive na 21. i 22. spratu.

BREAKING: Midtown Manhattan high rise evacuated after construction workers discover buckled columns ... sagging floors and falling bricks. 42nd & 43rd streets near 2nd avenue closed as DOB assesses the danger.pic.twitter.com/294MXBdkeY — Steven Bognar (@Bogs4NY)July 7, 2026

Od 21. do 26. sprata su prostorije koje pripadaju farmaceutskoj kompaniji "Fajzer". Počeli su odjednom da se urušavaju pod velikim opterećenjem.

Nema povrijeđenih prema informacijama policije. Evakuacija je naređena iz predostrožnosti.

Zatvorene su i sve okolne ulice. Sprovodi se istraga u okrivu velike tehničke spasilačke akcije.

"Na sreću, u ovom trenutku nema prijavljenih povreda, svi radnici su na broju i zgrada je evakuisana. Takođe, u ovom trenutku se evakuiše i nekoliko višespratnica u okolini, kao i jedna škola sa oko 400 djece", izjavio je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani.