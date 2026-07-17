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Indija pustila u rad prvi voz na vodonik: Lokomotiva juri 75 na sat i prevozi 2.600 ljudi odjednom

Indija pustila u rad prvi voz na vodonik: Lokomotiva juri 75 na sat i prevozi 2.600 ljudi odjednom

Autor N.D.
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Indija je predstavila prvi voz na vodonikov pogon, čime se unapređuje željeznička mreža i smanjuje emisija ugljenika.

Indija pustila u rad prvi voz na vodonik Izvor: Arun SANKAR / AFP / Profimedia

Indija je u danas predstavila svoj prvi domaće proizvedeni voz na vodonikov pogon, što je potez koji ima za cilj proširenje upotrebe čiste energije u njenoj ogromnoj željezničkoj mreži.

Voz, koji se sastoji od dva pogonska vagona na vodonik i osam putničkih vagona, saobraćaće u sjevernoj državi Harijana. Može da se kreće brzinama do 75 km/h i da preveze maksimalno oko 2.600 putnika, saopštili su zvaničnici željeznice.

Premijer Narendra Modi svečano je pustio u rad "NaMo Green Rail" na željezničkoj stanici Džind u Harijani u petak. "NaMo" je uobičajena skraćenica nastala od Modijevog imena i prezimena, piše ABC.

"Ovo je veoma značajan dan na putu ka samostalnoj Indiji i održivom razvoju", naveo je Modi u objavi na platformi X.

Pilot-projekat uključuje skladištenje vodonika i infrastrukturu za punjenje gorivom kako bi se testirala upotreba ove tehnologije u željezničkoj mreži Indije, navode zvaničnici.

Kako radi voz na vodonikov pogon?

Vodonične gorivne ćelije proizvode električnu energiju kombinovanjem vodonika i kiseonika, stvarajući vodenu paru kao jedinu direktnu emisiju. Nekoliko drugih zemalja već je uvelo vozove na vodonikov pogon kao alternativu dizelu na rutama koje nisu potpuno elektrifikovane.

Puštanje u rad ovog voza deo je širih napora Indije da razvije zeleni vodonik i smanji emisiju ugljenika. Indija je postavila cilj da postigne neto nultu emisiju do 2070. godine, pri čemu Indijske železnice istražuju vodonik kao alternativu dizelu na određenim rutama.

(MONDO)

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