Indija pustila u rad prvi voz na vodonik: Lokomotiva juri 75 na sat i prevozi 2.600 ljudi odjednom

Indija je predstavila prvi voz na vodonikov pogon, čime se unapređuje željeznička mreža i smanjuje emisija ugljenika.

Izvor: Arun SANKAR / AFP / Profimedia

Indija je u danas predstavila svoj prvi domaće proizvedeni voz na vodonikov pogon, što je potez koji ima za cilj proširenje upotrebe čiste energije u njenoj ogromnoj željezničkoj mreži.

Voz, koji se sastoji od dva pogonska vagona na vodonik i osam putničkih vagona, saobraćaće u sjevernoj državi Harijana. Može da se kreće brzinama do 75 km/h i da preveze maksimalno oko 2.600 putnika, saopštili su zvaničnici željeznice.

Premijer Narendra Modi svečano je pustio u rad "NaMo Green Rail" na željezničkoj stanici Džind u Harijani u petak. "NaMo" je uobičajena skraćenica nastala od Modijevog imena i prezimena, piše ABC.

"Ovo je veoma značajan dan na putu ka samostalnoj Indiji i održivom razvoju", naveo je Modi u objavi na platformi X.

हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गौरवान्वित हूं। स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी यह ट्रेन न केवल भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक मिसाल…pic.twitter.com/U60mHgRezl — Narendra Modi (@narendramodi)July 17, 2026

Pilot-projekat uključuje skladištenje vodonika i infrastrukturu za punjenje gorivom kako bi se testirala upotreba ove tehnologije u željezničkoj mreži Indije, navode zvaničnici.

Kako radi voz na vodonikov pogon?

Vodonične gorivne ćelije proizvode električnu energiju kombinovanjem vodonika i kiseonika, stvarajući vodenu paru kao jedinu direktnu emisiju. Nekoliko drugih zemalja već je uvelo vozove na vodonikov pogon kao alternativu dizelu na rutama koje nisu potpuno elektrifikovane.

Puštanje u rad ovog voza deo je širih napora Indije da razvije zeleni vodonik i smanji emisiju ugljenika. Indija je postavila cilj da postigne neto nultu emisiju do 2070. godine, pri čemu Indijske železnice istražuju vodonik kao alternativu dizelu na određenim rutama.

(MONDO)