Srceparajuća poruka Lionela Mesija pred finale: Argentina zaplakala na ove riječi i uplašila se najgoreg

Lionel Mesi je pred finale Svjetskog prvenstva koje igra sa Argentinom protiv Španije ostavio sjajnu poruku. Da li je oproštajna?
Lionel Mesi je pred finale Svetskog prvenstva koje Argentina igra protiv selekcije Španije prvo pričao sa Novakom Đokovićem i otkrio mu svoje tajne, a potom se oglasio i na sam dan finala. On je postavio timsku fotografiju ekipe i ostavio dirljivu poruku za svoje saigrače, stručni štab i cijelu državu.
Nažalost, takođe ova poruka djeluje kao oproštajna i sve je izvjesnije da će finale sa Špancima biti posljednji Mesijev meč u karijeri. Toga se Argentinci najviše plaše i nadaju da se svi da to ipak neće biti slučaj. Čak neki žele da ga vide i na narednom Mundijalu sa 43 godine.
"Najlepši dio svih ovih godina nikada nisu bile titule već cijelo putovanje. To što sam dijelio sa ovom grupom, što smo se zajedno takmičili i vraćali iz teških trenutaka, što smo uživali u svakom koraku na tom putu. Hvala svakom od mojih saigrača, članova stručnog štaba i svakome ko radi sa nacionalnim timom kao jednom porodicom. Šta god se desi sutra, ova grupa je već ispisala veliko poglavlje istorije koje nikada neće biti zaboravljeno i izbrisano. Naprijed Argentina", napisao je Lionel Mesi.
Nestvarna karijera Lionela Mesija
Lionel Mesi je u dresu Argentine oborio sve moguće rekorde. Igrač je sa najviše nastupa u nacionalnom timu, za sada 206, a ima i 125 postignutih golova. Osvojio je Svjetsko prvenstvo u Kataru i dva puta Kopa Ameriku sa Argentinom, bio je pobjednik Finalisime 2022. i Olimpijskih igara u Pekingu 2008. kao i osvajač U20 Svjetskog prvenstva 2005.
Takođe ima srebro sa Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine, kao i srebra sa Kopa Amerike 2007. 2015. i 2016. godine, kao i bronzu 2019. Imao je i teških trenutaka pa je tako nakon tri poraza u finalima 2016. se na kratko povukao uz nacionalnog tima, ali je nacija uspjela da ga ubijedi da se vrati i od tada reda trofeje. Vidjećemo da li će večeras uzeti zlato ili srebro, za kraj. I da li će to uopšte biti kraj.
Takođe, vidjećemo da li će uspjeti da prestigne Kilijana Mbapea. Francuz je sa dva gola u meču za treće mjesto protiv Engleske izbio na prvo mesto liste strijelaca, kako ovog Mundijala, tako i vječne. Na ovom Mundijalu ima deset golova, dva više od Mesija, a ukupno ima 22 gola na svjetskim prvenstvima što je jedan više od najboljeg fudbalera ikada.