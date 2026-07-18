Slavko Vinčić preko noći postao zvijezda finala Svjetskog prvenstva: Mesiju je u lošem sjećanju, pamti ga po košmaru

Odluka Pjerluiđija Koline da Slavko Vinčić bude sudija finala Svjetskog prvenstva dovela je slovenačkog arbitra u prvi plan.

Izvor: (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Slovenački arbitar Slavko Vinčić sudiće u nedelju finale Svjetskog prvenstva Španija - Argentina, a Leo Mesi i saigrači ga ne pamte po dobru, jer je 2022. sudio njihov meč protiv Sudijske Arabije, u kojem su doživjeli senzacionalni poraz.

Bilo je to na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. i bio je to jak šamar za Argentince, koji im je koristio kao lekcija i opomena za nastavak Mundijala. Konačan rezultat bio je 2:1 za azijsku selekciju koju je vodio francuski selektor Erv Renar (57). Bio je to meč prvog kola, poslije kojeg je bilo dovoljno vremena da Mesi i saigrači shvate šta im je činiti - i shvatili su, jer su postali šampioni svijeta.

Četiri godine kasnije, sudbina je ponovo spojila Slavka Vinčića i Argentince, u vjerovatno posljednjoj Mesijevoj utakmici na svjetskim prvenstvima. U nedjelju od 21 čas na "Metlajf" stadionu u Nju Džersiju, slovenački arbitar izvešće ekipe na teren u najvećem trenutku svoje karijere.

Ko će činiti Vinčićev tim u finalu?

Pomoćnici Slavka Vinčića u finalu biće "mahači" Tomaž Klančnik i Andraž Kovačić, obojica Slovenci, a četvrti sudija biće Adham Mahadmeh (39) iz Jordana. U VAR sobi sjediće Bastijan Dankert (46) iz Nemačke, pomoćnik VAR sudije biće Nikolas Galjo (39) iz Kolumbije. U VAR-timu biće i katarski sudija, Kamis Al-Mari (42).

Sudija iz Maribora biće na čelu tima koji je odabrao lično legendarni italijanski arbitar Pjerluiđi Kolina (66), prvi čovjek FIFA zadužen za suđenje.

Vinčić sudio čak šest utakmica Svjetskog prvenstva

Italijanski sudija je dao prost odgovor na pitanje zašto Slavko Vinčić sudi finale. Kao prvo, Slovenija nije učesnik turnira, a kao drugo i možda još važnije, Vinčić je ostavio odličan utisak na utakmicama Mundijala za koje je bio delegiran, Meksiko - Ekvador (2:0) u Meksiko Sitiju, Jordan - Alžir (1:2) u Santa Klari i Brazil - Maroko (1:1) na "Metlajf" stadion u Nju Džersiju, na koji se vraća za finale.

Kroz karijeru, Vinčić je sudio pet utakmica na Mundijalima, jer je 2022. bio delegiran za dve. Najprije za duel Argentina - Saudijska Arabija (1:2), a potom i za meč Vels - Engleska (0:3), takođe u grupnoj fazi Mundijala.

Kolina objasnio zašto Slavko Vinčić sudi finale

Pjerluiđi Kolina je obrazložio odluku da izgovori baš Vinčićevo ime pred kolegama i da mu da "zlatni dres", što je rasplakalo Slovenca.

"To je dugačak proces i mnogi dijelovi slagalice trebalo bi da budu uklopljeni da bi stvorili sliku sudije za finale. To je nešto što se kristališe tokom takmičenja. Naravno, nastupi sudija su ono što je najvažnije i naravno, bitni su mečevi koje su ranije sudili, kao i činjenica da njegov tim ne igra na ovom takmičenju. Ipak, glavno je kako su sudije nastupale, jer je na kraju dana, to i najvažnije", rekao je Kolina poslije proglašenja sudijskog tima za utakmicu godine.

Koliko će novca zaraditi Vinčić?

Iako FIFA zvanično ne objavljuje honorare sudija, procjene govore da glavni arbitri na Svjetskom prvenstvu, pored osnovne naknade od oko 70.000 dolara, dobijaju i posebne bonuse za svaku odsuđenu utakmicu.

Prema tim procjenama, suđenje meča grupne faze donosi oko 3.000 dolara, dok se utakmice nokaut faze plaćaju približno 10.000 dolara.

To znači da je Vinčić prije finala već zaradio najmanje 86.000 dolara, uz dnevnice koje FIFA isplaćuje sudijama tokom turnira.

Bivši arbitar Premijer lige Mark Klatenburg smatra da će Vinčić za suđenje finala dobiti dodatnih 60.000 do 70.000 dolara, što bi njegovu ukupnu zaradu na Svjetskom prvenstvu podiglo na oko 150.000 dolara.