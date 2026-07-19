Slavko Vinčić poništio gol Španiji u finalu Mundijala

Sudija Slavko Vinčić donio je odluku da poništi gol Španije u prvom produžetku što je izazvalo bijes sa jedne strane i slavlje sa druge.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Produžeci u finalu Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine, puno tenzije, kontakata, oštrih faulova, protesta. A onda je sudija Slavko Vinčić odlučio da poništi gol "crvene furije" što je izazvalo oprečne reakcije igrača na terenu. Jedni su protestovali, kukali i tražili da pogleda snimak, drugi su se radovali.

Igrao se 96. minut kada je Niko Vilijams zatresao mrežu. Međutim, čula se pištaljka sudije Vinčića koji je pokazao da je tome prethodio faul i da gol ne važi. Vilijams je bio bijesan, vidjelo se da se pita zašto je poništen, gdje je bio faul i šta se tačno dogodilo.

Slovenački arbitar je pokazao prstom da ima komunikaciju sa VAR sobom, ali očigledno da oni nisu smatrali da ima elemenata da se odluka promeni. Tek na usporenom snimku je moglo da se vidi da je Mikel Merino neposredno prije pogotka nagazio Nikolasa Otamendija koji je završio na zemlji.

Aonda je i golman Dibu Martinez ostao da leži, tražio je ljekarsku pomoć iako se na snimcima nije vidjelo da je on uopšte dobio udarac.

Poništen gol Španije u finalu Mundijala Izvor: YouTube/Arena sport

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