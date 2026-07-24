Čelsi za pet godina potrošio dvije milijarde evra na pojačanja!

Nastavljaju da se nižu prelazni rokovima u kojima Čelsi ne pita koliko šta košta već samo plaća.

Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekoliko dana nakon što je završio učešće na Svjetskom prvenstvu, francuski fudbaler Maksens Lakroa mogao bi da napravi transfer karijere. Kako prenose mediji u Engleskoj, štoper Kristal Palasa veoma je blizu Čelsija - najvećeg rasipnika novca u Premijer ligi.

Po svemu sudeći, novi trener "plavaca" Ćabi Alonso dobiće još jedno pojačanje pred početak nove sezone, a tim iz Londona će za oko 61 milion evra dobiti pouzdanog defanzivca koji je već dokazan u elitnom rangu engleskog fudbala. Biće to samo nastavak još jednog spektakularnog prelazno roka koji odrađuje Čelsi.

Maxence Lacroix set for medical today before joining Chelsea from Crystal Palace. ~£52m deal being finalised⁠. 26yo centre-back to sign#CFCcontract until June 2032⁠. Chibuike Nwaiwu among alternative#CPFCoptions to Chrislain Matsima@TheAthleticFChttps://t.co/pcDRsZHaNu — David Ornstein (@David_Ornstein)July 24, 2026

Koga je Čelsi već kupio?

Čelsi je u ljetnom prelaznom roku već angažovao talentovanog lijevog beka Denera iz Brazila, za čije je usluge Korintijansu platio 10 miliona evra. Očekuje se da defanzivac iskustvo stiče na pozajmici i da tek kasnije bude u planovima londonskog tima. Sa druge strane terena pojačanje je stiglo "za odmah" - kupljen je italijanski fudbaler Marko Palestra, a Atalanti je za desnog beka plaćeno 57.000.000 evra.

Vezni fudbaler Morgan Rodžers najveće je ljetno pojačanje kluba, a Čelsi ga je navodno "oteo" Arsenalu koji je prvi bio spreman da izdvoji ogromnu svotu novca za reprezentativca Engleske. Na kraju je Čelsi platio Aston Vili čak 138 miliona evra za fudbalera koji može da igra na nekoliko mjesta u ofanzivi.

Kao ljetna pojačanja Čelsija ističu se još talentovani Kazahstanac Dastan Satapajev za kojeg je plaćeno tek 2,4 miliona evra, pa portugalski krilni napadač Đovani Kuenda koji je lisabonskom Sportingu plaćen čak 50 miliona evra, dok je centralni napadač Emanuel Emeha stigao iz Strazburga. Taj francuski klub praktično je filijala londonske ekipe, pa zato nije poznato koliko je plaćen.

Ukupna svota koju je Čelsi izdvojio za pojačanja ovog ljeta već je blizu 300 miliona evra, a očigledno je da tu nije kraj. "Plavci" su blizu dovođenja štopera Kristal Palasa koji je za Francusku igrao na nedavno održanom Mundijalu, a onda će se okrenuti svojim narednim metama u prelaznom roku.

Kako Čelsi troši novac?

Tim iz Londona je prethodnog ljeta doveo igrače za oko 340 miliona evra, a u klub su stigli Žoao Pedro, Džejmi Gitens, Alehandro Garnačo, Estevao, Džorel Hato, Lijam Delap, Dario Esugo, Mamadu Sar i Kendri Paez. Malo je onih koji su nakon tih transfera zablistali u dresu Čelsija - ili su otišli na pozajmice ili su bili epizodisti tokom sezone koja nije bila uspješna.

Godinu dana ranije, odnosno tokom ljeta 2024. godine, Čelsi je potrošio oko 260 miliona evra. Tada su kupljeni Pedro Neto, Žoao Feliks, Kiran Devsburi-Hol, Filip Jorgensen, Majk Penders, Aron Anselmino, Matis Amogu, Renato Veiga, Kejleb Vili i Mark Guju. I ovde je, čini se iz ove perspektive, bilo mnogo više promašaja nego pogodaka.

Ipak, teško je bilo šta uporediti sa Čelsijevim prelaznim rokovima od ranije. Mnogo su trošili 2023. godine... Tada je potrošeno gotovo 450 miliona evra. Rekorder je Moizes Kaisedo koji je Brajtonu plaćen 116 miliona evra, a pored njega su stigli još Romeo Lavija, Kristofer Nkunku, Kol Palmer, Aksel Disasi, Nikolas Džekson, Lesli Ugočukvu, Robert Sančez, Đorđe Petrović i Angelo.

Najviše je ruka zavlačena u džep tokom ljeta 2022. godine, kada je Čelsi potrošio preko 630 miliona evra. Kupljeni su Enco Fernandez, Vesli Fofana, Mihajlo Mudrik, Mark Kukurelja, Rahim Sterling, Kalidu Kulibali, Benoa Badiašil, Noni Madueke, Malo Gusto, Karni Čukvuemeka, Cezas Kasadei, Andej Santos, Pjer-Emerik Obamejang i David Datro Fofana.

Čelsi je u ljeto 2022. godine dobio nove vlasnike, a Tod Boli se od tada ponaša kao "pijani milioner". Za samo pet ljeta potrošio je oko dvije milijarde evra, a teško je reći da li Čelsi danas ima bolji igrački kadar nego kada je on stigao u klub. Rezultati svakako nedostaju - tim iz Londona nije u samom vrhu engleskog fudbala.

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