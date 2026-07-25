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Engleski Čelsi spremio ozbiljan novac za tinejdžera iz BiH

Engleski Čelsi spremio ozbiljan novac za tinejdžera iz BiH

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kerim Alajbegović izgleda ide u Premijer ligu i Čelsi će morati ozbiljno da ga plati.

kerim alajbegovic najtrazeniji igrac mundijala Izvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia

Kerim Alajbegović je izgleda ipak najtraženija roba sa Mundijala. Nakon što je fantastični krilni fudbaler dao jedan od najljepših pogodaka na Mundijalu protiv Katara krenuli su Roma, Atalanta, Fiorentina i Juventus da se raspituju, ali izgleda da je najkonkretniji Čelsi. 

Podsjetimo Bajer Leverkuzen je iskoristio svoju klauzulu i otkupio je nazad Alajbegovića nakon što ga je proslijedio Red Bul Salcburgu. Potpisao je petogodišnji ugovor sa "farmaceutima", ali može da se desi da ne zaigra za njih. 

Izvor: Marco Steinbrenner/DeFodi Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Pvo je navodno sve dogovorio sa Atalantom, ali sada se umiješao Čelsi i ponudio 27.000.000 evra za krilnog fudbalera rođenog u Kelnu koji je od U15 nivoa riješio da igra za selekciu Bosne i Hercegtovine. 

Prošle godine je u Salcburgu na 44 meča dao 13 golova, a u dresu selekcije BIH na 14 mečeva ima dva gola. Na Svjetskom prvenstvu je igrao na svim mečevima, a samo protiv Kanade nije bio starter.

(MONDO)

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00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Tagovi

Kerim Alajbegović zmajevi Čelsi

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