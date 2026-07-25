Engleski Čelsi spremio ozbiljan novac za tinejdžera iz BiH

Kerim Alajbegović izgleda ide u Premijer ligu i Čelsi će morati ozbiljno da ga plati.
Kerim Alajbegović je izgleda ipak najtraženija roba sa Mundijala. Nakon što je fantastični krilni fudbaler dao jedan od najljepših pogodaka na Mundijalu protiv Katara krenuli su Roma, Atalanta, Fiorentina i Juventus da se raspituju, ali izgleda da je najkonkretniji Čelsi.
Podsjetimo Bajer Leverkuzen je iskoristio svoju klauzulu i otkupio je nazad Alajbegovića nakon što ga je proslijedio Red Bul Salcburgu. Potpisao je petogodišnji ugovor sa "farmaceutima", ali može da se desi da ne zaigra za njih.Izvor: Marco Steinbrenner/DeFodi Images / imago sportfotodienst / Profimedia
Pvo je navodno sve dogovorio sa Atalantom, ali sada se umiješao Čelsi i ponudio 27.000.000 evra za krilnog fudbalera rođenog u Kelnu koji je od U15 nivoa riješio da igra za selekciu Bosne i Hercegtovine.
Prošle godine je u Salcburgu na 44 meča dao 13 golova, a u dresu selekcije BIH na 14 mečeva ima dva gola. Na Svjetskom prvenstvu je igrao na svim mečevima, a samo protiv Kanade nije bio starter.
(MONDO)
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