logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Reprezentativac BiH u društvu Mesija, Mbapea, Halanda, Belingema..."Glasajte za najbolji gol Mundijala"

Reprezentativac BiH u društvu Mesija, Mbapea, Halanda, Belingema..."Glasajte za najbolji gol Mundijala"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) odabrala je 12 najljepših golova Mundijala, a među njima je i jedan pogodak koji je postigao reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Kerim Alajbegović među 12 najboljih golova na Mundijalu Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Kerim Alajbegović (18) u pobjedi "zmajeva" nad Katarom (3:1) postigao je gol koji se našao među 12 najljepših na Svjetskom prvenstvu u izboru FIFA.

Pogledajte

00:38
Kerim Alajbegović gol na Bosna i Hercegovina - Katar 1:0
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Mladi fudbaler BiH našao se tako u fantastičnom društvu sa Lionelom Mesijem, Feranom Toresom, Erlingom Halandom, Džudom Belingemom, Kilijanom Mbapeom i drugim nominovanim igračima za gol prvenstva.

Za najbolji gol Mundijala možete da glasate OVDJE.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kerim Alajbegović zmajevi Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC