Reprezentativac BiH u društvu Mesija, Mbapea, Halanda, Belingema..."Glasajte za najbolji gol Mundijala"

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) odabrala je 12 najljepših golova Mundijala, a među njima je i jedan pogodak koji je postigao reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Kerim Alajbegović (18) u pobjedi "zmajeva" nad Katarom (3:1) postigao je gol koji se našao među 12 najljepših na Svjetskom prvenstvu u izboru FIFA.

Pogledajte 00:38 Kerim Alajbegović gol na Bosna i Hercegovina - Katar 1:0 Izvor: RTS 1 Izvor: RTS 1

Mladi fudbaler BiH našao se tako u fantastičnom društvu sa Lionelom Mesijem, Feranom Toresom, Erlingom Halandom, Džudom Belingemom, Kilijanom Mbapeom i drugim nominovanim igračima za gol prvenstva.

Za najbolji gol Mundijala možete da glasate OVDJE.

(MONDO)