logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko je koliko zaradio od Svjetskog prvenstva? Plaća se "masno", oparili se i "zmajevi"!

Ko je koliko zaradio od Svjetskog prvenstva? Plaća se "masno", oparili se i "zmajevi"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Poznate su i tačne cifre za svaku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, zna se ko je koliko novca zaradio.

Ko je koliko zaradio od Svjetskog prvenstva Izvor: EPA/WILL OLIVER

Svetsko prvenstvo u fudbalu je završeno, Španija je šampion pošto je u finalu pobijedila Argentinu poslije produžetaka (1:0). Sada kada je sve gotovo i kada se sve zna može ponovo da se priča o novcu. Tačnije o tome koja zemlja je koliko zaradila samo od Mundijala.

FIFA je još prije početka takmičenja objavila tačne cifre i to koliko će kome novca pripasti. Logično, najviše ide pobjedniku pa će tako Španija dobiti 50 miliona dolara, Argentini će pripasti 33 miliona dolara.

U meču za treće mjesto je pobjednik zaradio dva miliona više od poraženog tima. Englezima pripada 29 miliona dolara, a Francuzima 27. Za dvije bogate zemlje, ne pravi to sigurno neku preveliku razliku. Na to treba dodati i da je svaka od ekipa dobila i po dodatnih 1,5 miliona dolara da pokrije troškove priprema.

Koliko su zaradili Hrvatska i BIH?

Dakle, ukupan nagradni fond je bio 655 miliona dolara i to je veliko povećanje u odnosu na Mundijal u Kataru. A, kada su u pitanju ostale reprezentacije treba reći i da su Hrvatska i Bosna i Hercegovina imale identičnu zaradu - po 11 miliona dolara.

Toliko su zaradile ekipe koje su imale plasman od 17. do 32. mjesta, odnosno one koje su prošle u šesnaestinu finala. Ekipe koje su završile takmičenje u grupnoj fazi dobile su po 9 miliona američkih novčanica.

Koliko je zaradila svaka od reprezentacija?

Da ne dužimo previše, pa da možete da vidite i kompletan spisak, odnosno koliko tačno novca je zaradila svaka od reprezentacija koja je učestvovala na Mundijalu u Americi, Kanadi i Meksiku.

Ovako izgleda spisak:

  • Španija - 50 miliona dolara
  • Argentina - 33 miliona dolara
  • Engleska - 29 miliona dolara
  • Francuska - 27 miliona dolara
  • Norveška, Belgija, Maroko, Švajcarska - po 19 miliona dolara (od 5. do 8. mjesta)
  • Meksiko, Kolumbija, Brazil, Amerika, Portugal, Kanada, Egipat, Paragvaj - po 15 miliona dolara (od 9. do 16. mesta)
  • Holandija, Njemačka, Obala Slonovače, Hrvatska, Japan, Australija, DR Kongo, Gana, Ekvador, Južna Afrika, Švedska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Alžir, Senegal, Zelenortska ostrva - po 11 miliona dolara (od 17. do 32. mjesta)
  • Iran, Južna Koreja, Turska, Škotska, Urugvaj, Saudijska Arabija, Češka, Novi Zeland, Katar, Kurasao, Panama, Jordan, Haiti, Uzbekistan, Tunis, Irak - po 9 miliona dolara (od 33. do 48. mjesta)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC