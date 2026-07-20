Ko je koliko zaradio od Svjetskog prvenstva? Plaća se "masno", oparili se i "zmajevi"!

Poznate su i tačne cifre za svaku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, zna se ko je koliko novca zaradio.

Izvor: EPA/WILL OLIVER

Svetsko prvenstvo u fudbalu je završeno, Španija je šampion pošto je u finalu pobijedila Argentinu poslije produžetaka (1:0). Sada kada je sve gotovo i kada se sve zna može ponovo da se priča o novcu. Tačnije o tome koja zemlja je koliko zaradila samo od Mundijala.

FIFA je još prije početka takmičenja objavila tačne cifre i to koliko će kome novca pripasti. Logično, najviše ide pobjedniku pa će tako Španija dobiti 50 miliona dolara, Argentini će pripasti 33 miliona dolara.

U meču za treće mjesto je pobjednik zaradio dva miliona više od poraženog tima. Englezima pripada 29 miliona dolara, a Francuzima 27. Za dvije bogate zemlje, ne pravi to sigurno neku preveliku razliku. Na to treba dodati i da je svaka od ekipa dobila i po dodatnih 1,5 miliona dolara da pokrije troškove priprema.

Koliko su zaradili Hrvatska i BIH?

Dakle, ukupan nagradni fond je bio 655 miliona dolara i to je veliko povećanje u odnosu na Mundijal u Kataru. A, kada su u pitanju ostale reprezentacije treba reći i da su Hrvatska i Bosna i Hercegovina imale identičnu zaradu - po 11 miliona dolara.

Toliko su zaradile ekipe koje su imale plasman od 17. do 32. mjesta, odnosno one koje su prošle u šesnaestinu finala. Ekipe koje su završile takmičenje u grupnoj fazi dobile su po 9 miliona američkih novčanica.

Koliko je zaradila svaka od reprezentacija?

Da ne dužimo previše, pa da možete da vidite i kompletan spisak, odnosno koliko tačno novca je zaradila svaka od reprezentacija koja je učestvovala na Mundijalu u Americi, Kanadi i Meksiku.

Ovako izgleda spisak: