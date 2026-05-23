© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Bivši rukometaš Borca m:tel traži novi klub: "Došlo je vrijeme za rastanak"

Dragan Šutvić
Ognjen Kalamanda neće u narednoj takmičarskoj godini biti član Maglaja.

Lijevi bek Ognjen Kalamanda neće u narednoj sezoni nositi dres Maglaja. Bivši igrač Borca m:tel je u tabor Maglajlija stogao početkom godine, a klub je ovog prijepodneva objavio da je saradnka završena.

"Nakon zajedničkog puta, došlo je vrijeme za rastanak.

Ovim putem obavještavamo naše navijače i prijatelje kluba da Ognjen Kalamanda u narednoj sezoni neće nositi dres RK Maglaj.

Ognjenu se zahvaljujemo na trudu, zalaganju, profesionalnom odnosu i svim trenucima koje je podijelio sa našim klubom. Svojim odnosom prema ekipi i igri ostavio je trag u RK Maglaj, a našem kolektivu dao veliki doprinos.

Želimo mu mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku sportske karijere i privatnog života.

Hvala na svemu, Ognjene!", navedeno je iz kluba.

Kalamanda je ponikao u Borcu m:tel, čiji tabor je napustio u drugoj polovini 2024. godine. Prešao je tada u Izviđač, odakle se kasnije otisnuo put Leotara.

(mondo.ba, D. Šutvić)

