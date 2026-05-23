"Ljudi, šta vam nije jasno - pogledajte brojke": Za legendarnog Britanca postoji samo jedan GOAT

Tim Henman je još jednom ponovio ko je za njega najbolji teniser svih vremena.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković i dalje ima šansu da osvoji 25. grend slem i tako nadmaši Margaret Kort sa kojom je trenutno izjednačen po broju najvećih titula. Da li će to uspeti na Rolan Garosu ili Vimbldonu, ili će to ostati nedosanjan san, svakako ne utiče na njegovu već zasluženu GOAT titulu.

Srbin je iza sebe ostavio najveće rivale, Rafaela Nadala i Rodžera Federera, po mnogim parametrima i ostaje mu samo da "podeblja" svoje rekorde. I dalje postoje oni koji mu osporavaju zvanje najboljeg svih vremena, ali Britanac Tim Henman je odlučio da riješi ovu debatu jednom zasvagda.

Pred početak Rolan Garosa upitan je ko je za njega GOAT bijelog sporta, a on je bez imalo razmišljanja rekao zašto je to Novak Đoković.

"To se zaista svodi na igru brojeva. On je taj koji je osvojio 24 grend slema, ide na svoj 25. ovdje na Rolan Garosu, tako da je on moj GOAT", jasan je bio nekdašnji as.

Nadmašio Nadala i Federera

Rafael Nadal se penzionisao sa 22 velike titule, Federer sa 20, što bi trebalo da bude glavni kriterijum u ovoj debati, ali Novak prednjači i u nekoliko drugih jako važnih kategorija.

Dvadesetčetvorostruki šampion proveo je ukupno 428 nedjelja na vrhu rang liste, u poređenju sa Federerovih 310 i Nadalovih 209.

Đoković takođe prednjači u međusobnim okršajima protiv oba svoja dugogodišnja rivala, sa skorom 31-29 protiv Nadala i 27-23 protiv Federera.

Konačno, Đoković ima najviše ATP Masters 1000 titula u istoriji, sa 40, četiri više od Nadalovih 36 i 12 više od Federerovih 28.

