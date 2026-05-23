"Partizan čeka remont, Zvezda nema mnogo opcija": Miško Ražnatović otkrio koji je plan "vječitih"

Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović prokomentarisao je sezonu "vječitih" u Evroligi i najavio njihove poteze na ljetnoj pijaci.

Poznati košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović za klijente ima neke od najboljih evropskih igrača, a u njegovom timu je i trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić. Ovog ljeta će mu telefon zvoniti više nego ikada, a kada je riječ o Crvenoj zvezdi i Partizanu očekuje da će biti kadrovskih promjena, pogotovo u crno-bijelom taboru.

Crvena zvezda je ovu sezonu završila na 10. mestu Evrolige, dok je Partizan završio evropsko takmičenje kao 15. Ražnatović smatra da je javnost imala prevelika očekivanja od srpskih vječitih i da na ove rezultate ne treba gledati kao na neuspjeh.

"Ja sam pred početak sezone rekao da mislim da ništa dobro ne mogu da očekuju, i na moju veliku žalost, to se i dogodilo. Nisu uradili ono što su željeli. Međutim, kada se gleda na njihove uspjehe, rezultate ili neuspehe, ljudi bi morali da budu mnogo realniji. Nije to Evroliga koja je bila prije nekoliko godina kada su postojala četiri ili pet sjajnih timova, a poslije toga ostali daleko ispod. Ne, sada je preko deset timova sa velikim budžetom. Što kažu, pridošlice su napravile sjajne budžete, poput Dubaija i Hapoela. Valensija nije napravila sjajan budžet, ali je imala neke druge stvari, tako da su tri nova tima praktično pretekla neke starosjedioce", kaže Ražnatović u intervjuu za "Mozzartsport" i dodaje:

"Ukoliko se Crvena zvezda i Partizan budu borili za plej-of, to nije neuspjeh. Crvena zvezda, koja je deseta i koju svi gledaju sa blagim podsmijehom, ipak je ostavila iza sebe jedan Efes sa većim budžetom, jedan Makabi, jedan Armani Milano... Na kraju krajeva, za jednu poziciju i Dubai. Partizan je imao taj dio sezone koji je bio jako loš i koji je opredijelio sve. Sljedeće godine mislim da će se i jedni i drugi boriti za to neko mjesto od osmog do desetog i ako budu tu, treba im čestitati, a ne treba ih kritikovati. Tako ja vidim situaciju."

Koje kadrovske promjene očekuje u Crvenoj zvezdi i Partizanu?

"Mislim da u Crvenoj zvezdi neće biti toliko velika rekonstrukcija. Okej, na plejmejkerskim pozicijama sigurno hoće jer su ostali bez opcija, nemaju nijednog i to je nešto što im je jako smetalo u prethodnim godinama, po meni. Ali te spoljne pozicije, ti igrači su uglavnom pod ugovorom i to su kvalitetni igrači po drugim klubovima, na četvorkama takođe. Tako da nema tu, ja mislim sada, neograničeno prostora za neka nova imena, osim ako se ne bi išlo u to da se mnogo igrača sa ugovorom siječe i raskida. Partizan - da, to je veliki remont očigledno i oni će imati sigurno jedno pet-šest novih igrača, što je negdje i normalno jer je tu novi trener sa nekom novom vizijom košarke", jasan je srpski menadžer.

