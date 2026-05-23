Partizan bi mogao da ostane bez miliona od Murinena: Nova pravila iz Amerike su izazvala pometnju

Amerikanci najavljuju promjene na koledžima i zabrane, a to bi moglo da košta i Partizan koji čeka zaradu od Mike Murinena.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Amerikanci su donijeli odluku koja bi mogla da košta i Partizan. Prema informacijama koje stižu od strane američkih medija NCAA liga je najavila da odustaje od toga da postane profesionalna liga i to bi moglo da utiče i na Miku Murinena, kao i na finansije kojima su se crno-bijeli nadali.

Odluka još uvijek nije potvrđena i čekaju se zvanične informacije. Američki koledži žele da sačuvaju univerzitetsku ligu od transformacije i najave su da će da ostane takmičenje studenata-sportista, a ne profesionalnih igrača. Ujedno to znači i da svi oni košarkaši koji su igrali profesionalnu košarku na bilo kom nivou mogu da dobiju zabranu igranja.

The NCAA's new (very poorly timed) rule sends a clear message: international players are no longer welcome in the college game.



ACB, France, Italy, Australian NBL and anyone who's ever played for a EuroLeague team, even for next to nothing, are suddenly permanently ineligible?https://t.co/n8qBO9zQ3j — Jonathan Givony (@DraftExpress)May 22, 2026

Na udaru nisu samo igrači koji su bili u Evroligi, već i u drugim ligama poput onih u Španiji, Italiji, Australiji, Francuskoj i slično. Međutim, ono što može da bude problematično u toj odluci je to što bi mogla da se aktivira tek krajem maja. U momentu kada veliki broj koledža već ima dogovorene dolaske igrača, poput Murinena ili recimo Jama Madara i drugih. Očekuje se i reakcija, pa će biti interesantno vidjeti kako će da se riješe sve restrikcije koje su najavljene.

Koliko Partizan treba da zaradi od Murinena?

Talentovani finski košarkaš Mika Murinen dogovorio je prelazak u Arkanzas i tamo će raditi sa Džonoom Kaliparijem. Na ime obeštećenja crno-bijelima bi trebalo da pripadne 500.000 dolara, ali to nije sve.

Postoji i klauzula po kojoj bi dobili još milion dolara ukoliko Mika poslije jedne sezone ode na NBA draft i potpiše ugovor sa nekom od NBA ekipa. Ali, ostaje da se vidi i kako će sada sve to izgledati i da li se nešto mijenja u Murinenovom slučaju zbog najavljenih ograničenja.

