Partizan zaradio lijepe pare od prodaje Mike Murinena: Crno-bijele tek očekuje dupla svota

Mika Murinen se nije proslavio u Partizanu, ali je makar donio novac u klupsku kasu.

Mika Murinen je zvanično napustio Partizan i nastaviće karijeru u Americi, kao što je i najavljeno. Finski krilni centar je potpisao za Arkanzas i radiće sa Džonom Kaliparijem, a crno-bijeli će na kraju čak i zaraditi na njemu. Iako nije puno igrao u redovima Partizana Murinen će napuniti kasu.

Kako piše "Mocart sport" Partizan će na ime obeštećenja dobiti 500.000 dolara. To nije sve pošto će crno-bijeli tim dobiti još 1.000.000 dolara ukoliko nakon samo jedne sezone Murinen ode na draft i potpiše ugovor u NBA ligi.

Murinen je na kraju karijeru u Partizanu završio poslije samo 14 mečeva. Mnogo je bolji utisak ostavio kao reprezentativac Fisnke gdje je na Eurobasketu prosječno davao 6,6 poena, a na juniorskim takmičenjima je dominirao.

Šta je rekao Mika Murinen?

"Još od moje posjete Arkanzasu prije godinu i po dana, bili su dosljedni i potpuno posvećeni tome da me dovedu. Uvijek su pokazivali interesovanje. Bili su veoma istrajni u tome i zaista su se potrudili da me upoznaju kao osobu. To mi je bilo veoma važno. Kada sam završio posjetu Arkanzasu, nisam bio oduševljen samo programom, već i ljudima. Bilo mi je jasno da su to ljudi kojima želim da budem okružen svakog dana. Ono što mi je kod trenera Kaliparija najviše privuklo pažnju jeste to što je bio potpuno iskren i direktan sa mnom. Imao je toliko uspjeha sa 'one-and-done' igračima, a meni se zaista dopada njegov stil treniranja, kako na terenu, tako i van njega. Na terenu će me maksimalno pritiskati i forsirati, dok van terena nikada neće odustati od mene. Kalipari je privatno duhovit lik, voli da pravi opuštenu atmosferu", rekao je Murinen za "ESPN".

