Amerikanci rekli "dosta", mijenjaju pravila o koledžu: Zabraniće dolazak profesionalaca iz Evrope

Dok sa koledža stižu milionske ponude evroligaškim asovima, nazire se promjena pravila. NCAA liga neće biti još jedna profesionalna liga, već takmičenje studenata-sportista.

Američka koledž košarka sprema se da ograniči dolazak profesionalaca iz Evrope, objavio je "Sports Ilustrejted". Rukovodstvo takmičenja želi da spriječi veliki talas dolazaka profesionalaca iz Evrope, koji je upravo u toku, da igraju protiv tamošnjih studenata za ogroman novac.

Dok u SAD nedjeljama nude milione najvećim zvijezdama i šampionima Evrolige da postanu studenti i igraju za koledže,"NCAA" je izdao smjernice univerzitetima kojima želi da sačuva univerzitetsku košarku od njene transformacije u ligu profesionalaca.

U tim smjernicama definisana su nova pravila o obeštećenjima i o nastupu igrača sa koledža u profesionalnim timovima prije dolaska "na studije". Te smernice su podeljene koledžima 8. maja

Smernice navode da potencijalni studenti-sportisti koji su "sklopili ugovor sa nekim timom, takmičili se za tim ili primili nadoknadu od tima koji učestvuje u ligi sa minimalnom kompenzacijom koja premašuje stvarne i neophodne troškove" neće moći da povrate pravo na nastup u koledžu.

Minimalna naknada igrača u Evroligi prema kolektivnom ugovoru je 50.000 evra neto (poslije poreza) za igrače u prvoj sezoni u takmičenju. "To sigurno premašuje smjernice NCAA", navedeno je.

U dokumentu se kao primjeri takvih liga navode MLB, NBA, NFL, Premijer liga (niža američka liga) i WNBA, ali i druge vrhunske košarkaške lige širom svijeta takođe bi mogle da budu obuhvaćene. Među njima će izvjesno biti i Evroliga.

"Stvarni i neophodni troškovi i dalje su faktor pri određivanju podobnosti jednog kandidata za odlazak na koledž. Međutim, kao dio šireg napora da se ažuriraju pravila pre upisa, NCAA je takođe identifikovala nekoliko međunarodnih liga u kojima učešće kandidata vjerovatno dovodi do kršenja NCAA pravila i gubitka podobnosti", naveo je portparol NCAA u izjavi za Sports ilustrejted.

"Da studenti sportisti igraju na koledžu"

"Asocijacija modernizuje pravilnik na više načina kako bi se osiguralo da se koledž sportovi igraju od strane studenata-sportista, a ne da se koriste kao alternativa za profesionalne sportiste, a model podobnosti zasnovan na starosnoj granici koji se trenutno razmatra osmišljen je da odgovori na mnoge zabrinutosti članica u vezi sa podobnošću."

Američki medij podsjeća na to da je prethodih nedjelja nekoliko igrača iz Evrolige otišlo na koledže za milionske ugovore.

"Desetine, ako ne i stotine potencijalnih muških košarkaša mogle bi zahtijevati takvu provjeru. A za igrače koji su igrali u profesionalnim timovima, godine prava na nastup na koledžima mogle bi biti umanjene, ukoliko im uopšte bude dozvoljeno da igraju", upozorava Sports Ilustrejted.

Ove promjene, kao i ograničenje starosti igrača na koledžu, moglo bi da izazove ozbiljne potrese u NCAA ekipama za sljedeću sezonu.

Prethodnih nedjelja i mjeseci, u Evropi su se dizale obrve ljubitelja košarke na vijesti o ponudi Luizijane šampionu Evrolige Tariku Biberoviću da ode na koledž, iako je profesionalac-prvotimac Fenerbahčea još od 2018. Takođe, i u regionalnoj košarci je sa čuđenjem javnosti primljena vijest o odlasku na koledž Roka Prkačina, hrvatskog košarkaša od 23 godine koji je prije više od sedam godina debitovao u ABA ligi, a već četiri godine je profesionalac u Španiji i Francuskoj.

