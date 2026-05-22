Real Madrid u finalu Evrolige, ali preskupo je platio: Okončao Valensijino čudo i moraće sam da napravi novo

Real Madrid pobijedio Valensiju u polufinalu Fajnal-fora Evrolige i zakazao finale protiv Olimpijakosa u nedjelju u 20 časova. "Kraljevski klub" ide po 12. titulu bez teško povrijeđenog Usmana Garube.

Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia

Real Madrid pobijedio je Valensiju 105:90 u polufinalu Fajnal-fora Evrolige i zakazao finale protiv Olimpijakosa za nedjelju u 20 časova. U tom meču ekipa Serđa Skariola igraće drastično oslabljena, praktično bez čitave centarske linije, jer se ovog petka u Atini povrijedio Usman Garuba, centar od 24 godine i jedan od stubova unutrašnje igre Madriđana.

Kada se tom problemu doda teška povredu Valtera Tavaresa (kidanje ukrštenog ligamenta koljena) iz aprila, postaje jasno koliko će oslabljen zaigrati "kraljevski klub" u utakmici za evropsku titulu. Do nje je došao rutinskom pobejdom protiv Valensije, najprijatnijeg iznenađenja Evrolige, koju je ubjedljivo pobijedio i prošlog mjeseca u domaćem prvenstvu (96:82), u martu u Evroligi (96:79), kao i u minule zime ACB ligi 94:79.

Ako je Valensija nerješiva za sve u Evroligi (a posebno za Panatinaikos), trener Reala Serđo Skariolo i njegov tim očigledno imaju rješenje kako da "ukrote" furiozni sastav Pedra Martineza, koji je bio u podređenoj ulozi i poslije teške povrede Garube, kome je po svemu sudeći ozbiljno stradala Ahilova tetiva.

Međutim, biće mnogo teže Realu u nedelju protiv Olimpijakosa i njegove čvrste igre, izrazite fizičke snage i duge centarske linije u kojoj su Nikola Milutinov, Tajrik Džouns, Donta Hol, a tu su i krilni centri - heroji pobjede protiv Fenerahčea, Alek Piters i Saša Vezenkov. Biće prinuđen Skariolo da "snižava petorku" i da nađe rješenje kako da osvoji svoj prvi trofej Evrolige, a rekordni 12. Real Madrida.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!