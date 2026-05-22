"Vrijeme je bilo da se postavi pravo pitanje!" Ognjenović nakon ispadanja Rudara prozvao sudije: Ne mogu više da ćutim

Trener "rudara" imao je šta da kaže arbitrima nakon ispadanja njegovog tima.

Izvor: FK Rudar Prijedor

Rudar Prijedor je poslije današnjeg remija sa Zrinjskim (2:2) matematički ispao iz Premijer lige BiH.

Ekipi Perice Ognjenovića takođe u prilog nisu išli ni rezultati iz Bijeljine, gdje je Radnik remizirao (0:0) sa Borcem, i Posušja, gdje je Sloga Meridian trijumfovala (0:1) nad domaćim timom.

Tako tim iz grada na Sani pred posljednjih 90 minuta ima četiri boda manje od Posušja, prvog tima van zone ispadanja, a strateg "rudara" imao je šta da kaže arbitrima nakon ovog duela.

Naime, pri rezultatu 2:2, Romera je postigao pogodak za domaće, kojem je, prema mišljenju arbitara u VAR sobi, prethodio prekršaj u ranijoj fazi napada, što je glavni sudija Danijel Perić uvažio. Do kraja su mreže mirovale, pa je Rudar Prijedor prvi od dva tima koji se seli u niži rang.

"Ja se stvarno nadam da je vrijeme bilo, ovo je pretposljednje kolo, da mi postavite pravo pitanje. Je li sreća bila problem, po vama? Je li sreća bila?", rekao je vidno iznervirani i razočarani Ognjenović, dodavši:

"Stvarno nije ništa usmjereno protiv ekipe Zrinjskog niti bilo koga, ali ja vas pitam je li sreća bila? Znači ne možemo više da ćutimo. Desilo se šta se desilo, čestitam mojim momcima. Cijele sezone igramo što igramo, dali smo sve od sebe, nadam se da će svi u gradu biti ponosni na ovo što radimo, ali jednostavno, šta da vam kažem? Jednostavno, ne mogu da ćutim."

Upitan je potom Ognjenović ispred kamera TV Arena sport da li je ostalo snage za posljednje kolo, u kojem njegov tim gostuje u Doboju.

"Iskreno, ne znam. I na to sam mislio, da imamo i kartone i, šta da vam kažem, borimo se sa svim koliko možemo. Nemamo para, siromašni smo, ali mislim da ovi momci ostavljaju srce na terenu i jednostavno naklon im do poda, a sve ostalo, šta da kažem i šta da komentarišem, nemam šta više."

(mondo.ba, D. Šutvić

