19 : 09 53' - Velika šansa za Radnik! Sjajna akcija Radnika po lijevoj strani, Konate je šutirao, ali je lopta prohujala pored stative.

19 : 01 Počelo je drugo poluvrijeme

18 : 49 Kraj prvog dijela Rezultati nakon 45 minuta: Radnik - Borac 0:0 Posušje - Sloga Meridian 0:0 Rudar Prijedor - Zrinjski 2:2 Prema lajv tabeli, iz lige bi i prije posljednjeg kola ispali Rudar Prijedor i Sloga Meridian.

18 : 47 45+1' - 2:2 u Prijedoru! Novo izjednačenje u Prijedoru, strijelac je Ricmajer! Bolivar je ubacio loptu sa desne strane, a Romera propustio loptu za Austrijanca koji je zatresao vlastitu mrežu.

18 : 40 Još pet minuta do odmora Igraće se, ne računajući nadoknadu, još pet minuta u Bijeljini, Prijedoru i Posušju.

18 : 39 39' - Nikolov na travi Neoprezan je bio Rogan, udarivši nenamjerno Nikolova u lice, pa je Makedonac ostao na travi.

18 : 37 37' - Preokret u Prijedoru! Sada je 1:2, novi pogodak Bilbije.

18 : 37 37' - Idžoma preko gola Primio je Idžoma loptu u šesnaestercu Borca, ali je šutirao preko prečke.

18 : 35 34' - 1:1 u Prijedoru Bilbija je strijelac, pogodio je sa 30-ak metara iz slobodnog udarca uz pomoć živog zida.

18 : 29 29' - Ukazuje se pomoć Vrbiću Bio je lijevi bek Borca u duelu sa Entonijem Idžomom, ostao je da leži na travi, ali se brzo pridigao.

18 : 15 16' - Stativa Bilbije Bio je Zrinjski u prilici da "poravna" u Prijedoru, ali je Bilbija pogodio okvir gola.

18 : 13 13' - Bez šansi u Bijeljini Nema uzbuđenja u Semberiji. Pogodaka nema ni u Posušju, gdje je Šroler u međuvremenu pogodio stativu nakon slobodnog udarca.

18 : 06 7' - Teodorović preko gola Šutirao je kapiten Radnika sa desne strane nakon što se oslobodio Dijufa, ali je poslao loptu preko prečke.

18 : 05 5' - Vodi Rudar u Prijedoru! Gvasalija je u šesnaestercu proigrao Romeru, koji se namjestio na udarac i pogodio!

18 : 00 Počele su utakmice Počeli su mečevi u Bijeljini, Prijedoru i Posušju.

17 : 49 Snage Sloge SLOGA MERIDIAN: Erić, Omić, Predragović, Savić, Redžić, Ovčina, Letić, Tatar, Kvesić, Jović, Vidić.

17 : 48 Prvih 11 Posušja POSUŠJE: Šubarić, Kerkez, Andačić, Kreković, Šroler, Čuić, Filipović, Hanuljak, Majstorović, Kukavica, Mulato.

17 : 47 Evo i Zrinjskog! ZRINJSKI: Ljubić, Barišić, Lagumdžija, Karačić, Mikić, Mamić, Ivančić, Savić, Surdanović, Ćavar, Bilbija.

17 : 46 Ko počinje za Rudar Prijedor? RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Daneze, Romera, Ramić, Ricmajer, Bolivar, Puentes, Molina, Ronkal, Gvasalija, Grbić.

17 : 44 Početna postava Borca BORAC: Modić, Perić, Đajić, Rogan, Kvržić, Čavić, Vranješ, Radošević, Vrbić, Dijuf, Pušić.

17 : 43 Startnih 11 Radnika RADNIK: D. Marković, Mejapija, Osei, A. Marković, Dimitrić, Karjašević, Ćosić, Teodorović, Konate, Nikolov, Idžoma.

