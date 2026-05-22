UŽIVO, PRETPOSLJEDNJE KOLO PREMIJER LIGE BiH: Padaju golovi samo u Prijedoru - 2:2! 0

Ovog petka se igraju tri meča 35. kola.

Posljednje tri utakmice 35. kola Premijer lige BiH igraju se ovog petka od 18.00 časova

Od šest timova koji danas izlaze na teren, najrasterećeniji su fudbaleri Borca, novi šampioni BiH, koji gostuju Radniku. Bijeljinci se bore za opstanak u posljednje dvije runde, baš kao i Rudar Prijedor, koji dočekuje Zrinjski, te Posušje i Sloga Meridian, koji se direktno sastaju na Mokrom Docu.

Autor Dragan Šutvić
19:09

53' - Velika šansa za Radnik!

Sjajna akcija Radnika po lijevoj strani, Konate je šutirao, ali je lopta prohujala pored stative.

19:01

Počelo je drugo poluvrijeme

18:49

Kraj prvog dijela

Rezultati nakon 45 minuta:

Radnik - Borac 0:0

Posušje - Sloga Meridian 0:0

Rudar Prijedor - Zrinjski 2:2

Prema lajv tabeli, iz lige bi i prije posljednjeg kola ispali Rudar Prijedor i Sloga Meridian.

18:47

45+1' - 2:2 u Prijedoru!

Novo izjednačenje u Prijedoru, strijelac je Ricmajer!

Bolivar je ubacio loptu sa desne strane, a Romera propustio loptu za Austrijanca koji je zatresao vlastitu mrežu.

18:40

Još pet minuta do odmora

Igraće se, ne računajući nadoknadu, još pet minuta u Bijeljini, Prijedoru i Posušju.

18:39

39' - Nikolov na travi

Neoprezan je bio Rogan, udarivši nenamjerno Nikolova u lice, pa je Makedonac ostao na travi.

18:37

37' - Preokret u Prijedoru!

Sada je 1:2, novi pogodak Bilbije.

18:37

37' - Idžoma preko gola

Primio je Idžoma loptu u šesnaestercu Borca, ali je šutirao preko prečke.

18:35

34' - 1:1 u Prijedoru

Bilbija je strijelac, pogodio je sa 30-ak metara iz slobodnog udarca uz pomoć živog zida.

18:29

29' - Ukazuje se pomoć Vrbiću

Bio je lijevi bek Borca u duelu sa Entonijem Idžomom, ostao je da leži na travi, ali se brzo pridigao.

18:15

16' - Stativa Bilbije

Bio je Zrinjski u prilici da "poravna" u Prijedoru, ali je Bilbija pogodio okvir gola.

18:13

13' - Bez šansi u Bijeljini

Nema uzbuđenja u Semberiji.

Pogodaka nema ni u Posušju, gdje je Šroler u međuvremenu pogodio stativu nakon slobodnog udarca. 

18:06

7' - Teodorović preko gola

Šutirao je kapiten Radnika sa desne strane nakon što se oslobodio Dijufa, ali je poslao loptu preko prečke.

18:05

5' - Vodi Rudar u Prijedoru!

Gvasalija je u šesnaestercu proigrao Romeru, koji se namjestio na udarac i pogodio!

18:00

Počele su utakmice

Počeli su mečevi u Bijeljini, Prijedoru i Posušju.

17:49

Snage Sloge

SLOGA MERIDIAN: Erić, Omić, Predragović, Savić, Redžić, Ovčina, Letić, Tatar, Kvesić, Jović, Vidić.

17:48

Prvih 11 Posušja

POSUŠJE: Šubarić, Kerkez, Andačić, Kreković, Šroler, Čuić, Filipović, Hanuljak, Majstorović, Kukavica, Mulato.

17:47

Evo i Zrinjskog!

ZRINJSKI: Ljubić, Barišić, Lagumdžija, Karačić, Mikić, Mamić, Ivančić, Savić, Surdanović, Ćavar, Bilbija.

17:46

Ko počinje za Rudar Prijedor?

RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Daneze, Romera, Ramić, Ricmajer, Bolivar, Puentes, Molina, Ronkal, Gvasalija, Grbić.

17:44

Početna postava Borca

BORAC: Modić, Perić, Đajić, Rogan, Kvržić, Čavić, Vranješ, Radošević, Vrbić, Dijuf, Pušić.

17:43

Startnih 11 Radnika

RADNIK: D. Marković, Mejapija, Osei, A. Marković, Dimitrić, Karjašević, Ćosić, Teodorović, Konate, Nikolov, Idžoma.

17:34

Trenutno stanje na tabeli



Tablice omogućuje Sofascore

17:32

DOBAR DAN!

Dobro došli u prenos mečeva koji počinju od 18.00 časova.

