Ovog petka se igraju tri meča 35. kola.
Posljednje tri utakmice 35. kola Premijer lige BiH igraju se ovog petka od 18.00 časova
Od šest timova koji danas izlaze na teren, najrasterećeniji su fudbaleri Borca, novi šampioni BiH, koji gostuju Radniku. Bijeljinci se bore za opstanak u posljednje dvije runde, baš kao i Rudar Prijedor, koji dočekuje Zrinjski, te Posušje i Sloga Meridian, koji se direktno sastaju na Mokrom Docu.
53' - Velika šansa za Radnik!
Sjajna akcija Radnika po lijevoj strani, Konate je šutirao, ali je lopta prohujala pored stative.
Počelo je drugo poluvrijeme
Kraj prvog dijela
Rezultati nakon 45 minuta:
Radnik - Borac 0:0
Posušje - Sloga Meridian 0:0
Rudar Prijedor - Zrinjski 2:2
Prema lajv tabeli, iz lige bi i prije posljednjeg kola ispali Rudar Prijedor i Sloga Meridian.
45+1' - 2:2 u Prijedoru!
Novo izjednačenje u Prijedoru, strijelac je Ricmajer!
Bolivar je ubacio loptu sa desne strane, a Romera propustio loptu za Austrijanca koji je zatresao vlastitu mrežu.
Još pet minuta do odmora
Igraće se, ne računajući nadoknadu, još pet minuta u Bijeljini, Prijedoru i Posušju.
39' - Nikolov na travi
Neoprezan je bio Rogan, udarivši nenamjerno Nikolova u lice, pa je Makedonac ostao na travi.
37' - Preokret u Prijedoru!
Sada je 1:2, novi pogodak Bilbije.
37' - Idžoma preko gola
Primio je Idžoma loptu u šesnaestercu Borca, ali je šutirao preko prečke.
34' - 1:1 u Prijedoru
Bilbija je strijelac, pogodio je sa 30-ak metara iz slobodnog udarca uz pomoć živog zida.
29' - Ukazuje se pomoć Vrbiću
Bio je lijevi bek Borca u duelu sa Entonijem Idžomom, ostao je da leži na travi, ali se brzo pridigao.
16' - Stativa Bilbije
Bio je Zrinjski u prilici da "poravna" u Prijedoru, ali je Bilbija pogodio okvir gola.
13' - Bez šansi u Bijeljini
Nema uzbuđenja u Semberiji.
Pogodaka nema ni u Posušju, gdje je Šroler u međuvremenu pogodio stativu nakon slobodnog udarca.
7' - Teodorović preko gola
Šutirao je kapiten Radnika sa desne strane nakon što se oslobodio Dijufa, ali je poslao loptu preko prečke.
5' - Vodi Rudar u Prijedoru!
Gvasalija je u šesnaestercu proigrao Romeru, koji se namjestio na udarac i pogodio!
Počele su utakmice
Počeli su mečevi u Bijeljini, Prijedoru i Posušju.
Snage Sloge
SLOGA MERIDIAN: Erić, Omić, Predragović, Savić, Redžić, Ovčina, Letić, Tatar, Kvesić, Jović, Vidić.
Prvih 11 Posušja
POSUŠJE: Šubarić, Kerkez, Andačić, Kreković, Šroler, Čuić, Filipović, Hanuljak, Majstorović, Kukavica, Mulato.
Evo i Zrinjskog!
ZRINJSKI: Ljubić, Barišić, Lagumdžija, Karačić, Mikić, Mamić, Ivančić, Savić, Surdanović, Ćavar, Bilbija.
Ko počinje za Rudar Prijedor?
RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Daneze, Romera, Ramić, Ricmajer, Bolivar, Puentes, Molina, Ronkal, Gvasalija, Grbić.
Početna postava Borca
BORAC: Modić, Perić, Đajić, Rogan, Kvržić, Čavić, Vranješ, Radošević, Vrbić, Dijuf, Pušić.
Startnih 11 Radnika
RADNIK: D. Marković, Mejapija, Osei, A. Marković, Dimitrić, Karjašević, Ćosić, Teodorović, Konate, Nikolov, Idžoma.
Trenutno stanje na tabeli
DOBAR DAN!
Dobro došli u prenos mečeva koji počinju od 18.00 časova.