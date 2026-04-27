Mika Murinen donio najvažniju odluku u karijeri: KK Partizan će zbog nje dobiti ogroman novac

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Košarkaš Mika Murinen odlazi na koledž, a Partizan dobija obeštećenje.

Mika Murinen će igrati za Arkanzas Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaški klub Partizan već duži vremenski period ne računa na Miku Murinena, finskog košarkaša koji je na početku sezone stigao u Beograd. Iako je zablistao na Evropskom prvenstvu, Finac u Partizanu nije pokazao da je zreo za seniorsku košarku, pa je sasvim logična odluka da karijeru nastavi na koledžu.

Partizan će dobiti obeštećenje kada Murinen potpiše ugovor u NCAA, a sada znamo i gdje će Mika nastaviti karijeru! Pošto je za njega bio zainteresovan niz koledža, među kojima su i neki od najpoznatijih, Mika Murinen je morao da donese veoma važnu odluku za svoju karijeru. U ponedjeljak u 16 časova po srpskom vremenu otkrio je da će njegov naredni korak u karijeri biti odlazak na koledž Arkanzas!

Praznih šaka ostali su Djuk, Ilionis, Indijana, Mičigen, Sjeverna Karolina i drugi zainteresovani koledži, a za Partizan nije od presudne važnosti gdje Finac nastavlja karijeru. Najvažnije je da finski košarkaš Partizanu donese propisano obeštećenje, a čini se da će to biti i najljepša uspomena crno-bijelih na igrača koji nikako nije uspio da opravda očekivanja.

Mika Murinen je bio veoma nezainteresovan za košarku tokom kratkog mandata u prvom timu Partizana, zbog čega je i došlo do razlaza tokom sezone, kada ga je srpski klub pustio da ode u rodnu zemlju. Na njega se nije ozbiljno računalo jer ni njegov doprinos na terenu nije bio pretjerano važan.

Finski košarkaš odigrao je osam utakmica u ABA ligi, sa prosjekom od 11 i po minuta po meču i ne pretjerano dobrim brojkama - imao je prosjek od 4,1 poena, 2,9 skokova, jedne asistencije i jedne ukradene lopte. Na šest mečeva Evrolige odigrao je ukupno 11 minuta, postigao jedan poen, promašio jedno slobodno bacanje i jedan šut za tri poena.

