"Srbija melje trenere? Ako niste spremni, ne dolazite": Nikola Lončar brutalno iskren o Saši i Crvenoj zvezdi

Nikola Lončar je istakao da je Saša Obradović morao da odgovori na pitanja novinara poslije poraza od Partizana, iako kaže da shvata u koliko je teškoj situaciji.

Nekadašnji centar Partizana Nikola Lončar, koji dobro poznaje Sašu Obradovića iz igračkih dana, istakao je da se ne slaže sa postupkom trenera Crvene zvezde poslije meča.

"Ja se iskreno ne slažem sa ovim postupkom Saleta Obradovića. Cijenim ga, poštujem ga mnogo ali je morao da bude hrabriji da izađe i da odgovori na pitanja. Jednostavno to nije KLS liga da se sprema, to je jedna runda plej-ofa. To ne može da se poredi sa ABA ligom gdje se igra prvi dio, drugi dio i plej-of. To je dosta važniji trofej nego KLS. Na našu žalost jer je važniji od srpske lige, ali to je što je", počeo je Nikola Lončar.

Istakao je Lončar da javnost zanima zašto je Crvena zvezda poražena u četiri "vječita derbija" zaredom i zašto je ostala bez trofeja u ABA ligi drugu godinu zaredom.

"Mislim da je trebalo da da odgovore, ako mu se ne sviđaju pitanja da kaže idemo sljedeće pitanje, ali mislim da je možda došao pod nekim instrukcijama da ne bi trebalo da kaže ništa. To se dešava. Možda od strane kluba ili nekih ljudi koji ga savjetuju. Po meni je trebalo da odgovori na pitanja koja su dobronamjerna. Ljudi hoće da znaju šta je, zbog čega je Crvena zvezda izgubila 2:0 od Partizana. To nije normalno da Zvezda gubi 4:0. To su važne utakmice u kojima je Zvezda ispala iz igre za važan trofej. Znam ga kao hrabrog čovjeka, čovjeka koji je uvijek stajao iza svojih riječi, ali po meni nije bilo ok što nije htio da odgovara na pitanja", dodao je Lončar.

"Melje? Pa šta ako melje?"

Istakao je novinar u studiju "Arene" da atmosfera u dva najveća kluba u Srbiji "melje trenere", sa čim se složio Lončar. Ipak...

"Pa šta znači melje? Ako Melje trenere, nemojte da dolazite ako niste spremni za tu sredinu. Jeste da melje, stvarno melje i možda to daje prednost stranim trenrima koji ne čitaju novine, koji nemaju prijatelje odavde, koji ne idu u kafiće nego su uvijek uz ljude iz stručnom štaba, uz svoju famijliju. Ne znaju jezik i ne znaju šta se piše. Ta sredina melje, ali prije nego što dođete u taj mlin morate da izvagate da li ste spremni ili niste. Znamo slučajeve domaćih trenera koji su došli i nisu se dobro proveli. Ali morate da budete spremni na sve to", završio je Nikola Lončar.