Srbija i Mađarska ratuju oko čuda od djeteta: "Orlovima" ne smije da se ponovi "slučaj Kerkez"

Mladi napadač Andrej Vasiljević još uvijek nije donio odluku o nastupu za seniorsku reprezentaciju, a u mlađim selekcijama nosio je dres Mađarske.

Mladi napadač srpskog porijekla Andrej Vasiljević ponovo je u centru pažnje. U seniorski fudbal ušao je sa samo 16 godina, a FS Srbije i Mađarske vode veliku bitku za njega. Iako je nastupao za mlađe selekcije sjevernog susjeda, postoji realna šansa da u budućnosti promijeni reprezentaciju.

On trenutno nosi dres MTK iz Budumpešte, ali će na kraju sezone preći u Hamburg koji je za njegov transfer izdvojio milion i po evra uz bonuse. O kakvom talentu se radi govori i to što je ušao u samom finišu meča MTK i Njiređhaze (1:1) kako bi napravio razliku na terenu i donio svom timu tri boda, ali ovog puta nije uspio da se upiše na listu strijelaca.

Ono što je jako zanimljivo da Andrej ima pravo nastupa za tri države. Njegov otac je nekadašnji srpski fudbaler koji je godinama igrao u Mađarskoj, dok majka vodi porijeklo iz Crne Gore. Talentovani napadač je rođen u Budumpešti, gdje je započeo svoju karijeru. U mađarskom Savezu su odmah prepoznali o kakvom biseru se radi, pa je trenutno član mlade U17 reprezentacije.

Vidjećemo hoće li FSS insistirati da Vasiljević promijeni reprezentaciju ili će se ponoviti novi slučaj "Kerkez". Još uvijek ništa nije gotovo jer je mladi golgeter ostavio otvorene sve tri opcije.

"Razmišljam o tome, važno je da donesemo pravu odluku kada za to dođe vrijeme. Vrata su otvorena za Srbiju, to je moja zemlja", rekao je mladi Vasiljević jednom prilikom.