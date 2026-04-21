Srbija donijela odluku: "Orlovi" spremaju 20 puta manju zemlju za Mundijal

Autor Dragan Šutvić
Umjesto da se Srbija sprema za Mundijal, spremaće druge reprezentacije. Između ostalih i 20 puta manja Zelenortska Ostrva.

Srbija igra protiv Zelenortskih Ostrva u Lisabonu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Pričalo se o Argentini, međutim fudbalska reprezentacija Srbije će za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi "spremati" daleko manju reprezentaciju. U pitanju su Zelenortska Ostrva, koja su površinski oko 20 puta manja od Srbije, a ipak će igrati Mundijal 2026.

Prema informacijama "Mozzart Sporta", Srbija će igrati 31. maja protiv Zelenortskih Ostrva u Lisabonu, dok će zatim odigrati i s Meksikom u Toluki 4. juna, spremajući tako i jednog od domaćina šampionata svijeta.

Osim najavljenog meča sa Argentinom u Alabami, koji je otpao zbog logističkih poteškoća, prethodno se spominjalo i da će Srbija možda igrati sa Egiptom. Na kraju, procjena FSS-a bila je da je mnogo jednostavnije da se organizuje utakmica u Lisabonu, iz kog će Srbija poletjeti za Meksiko.

Nažalost, neće to biti zbog Svjetskog prvenstva, u pitanju je ipak samo prijateljska utakmica koja treba da posluži selektoru "orlova" Veljku Paunoviću da posloži tim pred "ono pravo" slijedi u Ligi nacija od jeseni.

Raspored Srbije u Ligi nacija

  • Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20.45
  • Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18.00
  • Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20.45
  • Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20.45
  • Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20.45
  • Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20.45

