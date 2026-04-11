"Srbija još od Muslina ima problem, svi ga vide": Janković o gorućem pitanju srpskog fudbala

Bivši trener Crvene zvezde upozorio da Srbija još od Slavoljuba Muslina ima ogroman, sistemski problem u reprezentaciji

Srpski stručnjak Aleksandar Janković, bivši trener Zvezde i nekadašnji selektor U-21 Srbije i "A" selekcije Kine, komentarisao je gorući problem srpskog fudbala - poziciju beka u reprezentaciji.

Gostujući u podkastu "AktuelA", Janković je bio upitan da li će reprezentacija igrati u formaciji "4-2-3-1" i u odgovoru je ukazao na to da Srbija skoro deceniju nije napravila dobrog beka za nacionalni tim.

"Došao je Veljko Paunović i u 'plus' fazi je, jer je tek došao. Sada bi trebalo da igramo sa četiri igrača u odbrani, jer i nemamo ekipu da igramo sa tri. Problem je što smo posljednja tri velika takmičenja, Rusiju 2018, Katar 2022. i Njemačku 2024. ostvarili sa različitim selektorima, igrajući sa trojicom pozadi. I u tom dužem periodu imamo problem koji svi vide. Nije naš problem da li će se Veljko opredijeliti da igra sa četvoricom lii sa trojicom. Problem svih nas je što je početak kvalifikacija za Rusiju bio prije 10 godina, a Mundijal u Rusiji prije osam godina i od tog trenutka nismo napravili nijednog konkurentnog beka", rekao je Janković.

Vidi srpski stručnjak napore selektora Paunovića da "osposobi" Ognjena Mimovića (21) i Kostu Nedeljkovića (20) da budu startni bekovi reprezentacije, uprkos tome što je Mimović rezerva ili štoper u Pafosu, a Nedeljković u 2026. godini nije ni na klupi Red Bul Lajpciga.

"Veljko se sada trudi da pruži podršku Mimoviću i Nedeljkoviću, jer oni ne igraju u klubovima. Ne znam koga bismo zvali u reprezentaciju kada bismo se vodili kriterijumom minutaža u klubovima i kada bismo rekli 'Momci, bićete pozvani kada budete igrali'", rekao je Janković.

"Kosta bio pjetlić, poslije Terzića nema sljedećeg"

"Nije problem konstatovati problem, već uraditi nešto da se on riješi. Nismo uradili ništa u međuvremenu. Kada je Muslin otišao na Svjetsko prvenstvo u Rusiju, Kosta Nedeljković je praktično bio pjetlić. Muslin je igrao prvenstvo svijeta sa Kolarovim na 'ving-beku', imali smo (Milana) Rodića jako blizu, Ivana Obradovića, pa (Filipa) Mladenovića. Imao si neku vrstu kontinuiteta. Duško Tošić je naravno tu bio, kao štoper-bek, a oni su bili bek - 'ving-bek' opcija."

"Iza njega su došli Mladenović, koji je 1991. godište i Kostić koji je 1992. Od Kostića do Alekse Terzića je sedam generacija, on je 1999. Bio je tu Antić, Antonov je igrao (Mundijalito) na Novom Zelandu, ali nismo napravili igrača za 'A' reprezentaciju. Od Filipa Kostića do Alekse Terzića je sedam godina. Od Terzića do sljedećeg koliko ima? Nema sljedećeg. Guramo Avdića i to je OK, dijete ima potencijal, ali on nije trenutno standardan u Zvezdi, a da bi došao do tog statusa mora da proigra u Zvezdi, pa da igra napolju... Važne su etape pred tim momkom. Ipak, i dalje postoji sistemska rupa u fabrikovanju igrača", upozorava Janković.

Veljko 'gine' ako ne izbori plasman

Trener koji je ostavio dubok trag u Belgiji (Lokeren, Mehelen, Standard Lijež) ističe Paunovićev trud.

"Nije problem da dođe Veljko i da kaže 'hoću da igram sa četiri', igraj kako hoćeš. Ali na nama je, na sistemu, klubovima, pa i tim menadžerima, da ti obezbijedimo konkurenciju. On konkurenciju nema. A ima obavezu da se plasira, rezultatsku. I da pravi tim. On gine ako ne izbori plasman, prosto je. Nismo mu obezbijedili konkurenciju, postoji strahovita rupa u timu. Što ne počnemo da pravimo danas?"

Janković smatra da je na srpskom fudbalu niz različitih opcija da oformi desnog beka za nacionalni tim.

"Bekovi koji 'ulaze' unutra, učestvuju u organizaciji, koji mogu da budu i treći štoper kao što tražimo od Erakovića, ili koji može da bude drugi vezni, kao što je Blagojević tražio od Jurčevića. Bek koji može da bude zadnji vezni, kao Gvardiola što je svojevremeno tražio od Vokera i Gvardiola, da pokriva prostor iza akcija... U današnje vrijeme beka možete da pravite od najšireg spektra igrača - od beka, štopera, zadnjeg veznog, krila, od prednjeg 'boks tu boks' igrača. Formacija beka je strahovito otvoren poligon."