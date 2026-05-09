Podjela bodova u malom hercegovačkom derbiju: "Iks" Posušja i Veleža na Mokrom Docu

Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Posljednja utakmica 33. kola Premijer lige BiH, između Posušja i Veleža, završena je podjelom plijena – 1:1.

Tako je tim sa Mokrog Doca propustio dobru šansu da odmakne pretposljednjem Rudar Prijedoru na šest bodova, nakon što je tim iz grada na Sani ranije tokom dana doživio poraz u susretu sa Sarajevom (2:4). Sa druge strane, Velež je poslije trećeg remija u posljednjih pet kola došao do 48 bodova i učvrstio se na četvrtom mjestu na tabeli.

Na prvu promjenu rezultata čekalo se do 13. minuta, kada je nakon jednog auta Posušja sa desne strane lopta stigla do Leona Krekovića, koji je bio najprisebniji pred golom Farisa Ribića.

Bio je Velež u 31. minutu u odličnoj šansi da izjednači. Vasilije Đurić je centrirao, glavom šutirao Aldin Mešić, ali je Zvonimir Šubarić sjajnom intervencijom spasio svoj gol. Samo četiri minuta kasnije domaći tim nije iskoristio priliku za 2:0. Sa distance je šutirao Martin Šroler, ali se lopta od stative odbila van granica terena.

U ranoj fazi nastavka dosuđen je penal za Posušje, ali je odluka ubrzo promijenjena. Hoze Mulato se našao na travi nakon duela sa "jedinicom" Veleža, ali je sudija Elvedin Topuzović iz Tuzle pokazao da se igra nastavi nakon što je u VAR sobi utvrđeno da se Kolumbijac aktivirao iz ofsajda.

Nedugo kasnije, u 58. minutu, vidjeli smo "poravnanje" u Posušju. Amar Milak je ostavio loptu na lijevoj strani za Ninu Stojanovića, koji je šutirao u "malu mrežu" tik uz suprotnu stativu. Samo četiri minuta ranije, u prilici da pogodi bio je Klemen Šturm, ali je lopta nakon sjajnog udarca uzdrmala prečku i otišla preko gola.

U završnici susreta opasniji je bio domaćin, koji je zaprijetio preko Borne Filipovića i Ivana Kukavice, ali promjene rezultata do kraja malog hercegovačkog derbija nije bilo.

Posušje će u narednom kolu biti gost Zrinjskog, dok će Velež pred domaćom publikom odmjeriti snage sa Rudar Prijedorom. Međutim, prije toga ga takođe na Areni Rođeni čeka revanš finala Kupa BiH protiv "plemića". Odlučujuća borba za trofej odvijaće se u srijedu (13. maj) od 18.00 časova, a Zrinjski je slavio nakon prvog meča pred svojim navijačima (1:0).







(mondo.ba, D. Šutvić)

