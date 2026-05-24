Zvanično: Sanin Mirvić predsjednik Željezničara!

Sanin Mirvić zvanično je postao prvi čovjek kluba sa Grbavice.

Izvor: FK Željezničar

Fudbalski klub Željezničar večeras je u "Plavom salonu" stadiona Grbavica nastavili sjednicu Skupštine Kluba na kojoj je imenovan novi saziv Upravnog i Nadzornog odbora.

Novo rukovodstvo Kluba, na čelu sa Saninom Mirvićem, formirano je kroz jasno definisan strateški proces s ciljem okupljanja stručnosti iz ključnih poslovnih i operativnih sektora neophodnih za dugoročnu stabilizaciju i razvoj FK Željezničar, saopšteno je iz kluba.

"Nova struktura Upravnog odbora birana je sa jasnom vizijom transformacije temeljnog poslovnog modela Kluba, uz strateško razdvajanje poslovno-komercijalnog segmenta od sportskog sektora. Fokus novog rukovodstva biće izgradnja modernog i održivog sistema upravljanja u kojem će poslovni i komercijalni segment Kluba generisati stabilne i predvidive prihode, dok će sportski sektor imati mir, kontinuitet i dugoročnu stabilnost neophodnu za razvoj mladim igrača i rezultata na terenu.

Struktura novog Upravnog odbora kreirana je sa fokusom na oblasti razvoja nekretnina i klubske imovine, marketinga, razvoja brenda, korisničkog iskustva, medijskih odnosa i upravljanja narativom, kao i generalnog poslovnog razvoja i institucionalnog jačanja Kluba.

Pored novoizabranih organa, predsjednik Upravnog odbora okupio je i tim strateških savjetnika iz sektora bankarstva i finansija, visokih sigurnosti, političko-institucionalnih odnosa, te sportskog segmenta. Njihova uloga biće da, u bliskoj saradnji sa organima Kluba i u skladu sa jasno definisanim parametrima i interesima FK Željezničar, pružaju stručnu podršku u oblastima od strateškog značaja za budući razvoj Kluba", rečeno je sa Grbavice.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

ŠTA JE REKAO MIRVIĆ?

"Prije svega želim iskreno zahvaliti delegatima Skupštine i svim ljudima koji su nam ukazali povjerenje da vodimo FK Željezničar u jednom od najvažnijih perioda moderne istorije Kluba. Dijelim uzbuđenje svih naših navijača jer vjerujem da zajedno otvaramo novo poglavlje FK Željezničar.

Jedan od ključnih ciljeva novog rukovodstva jeste jasno razdvajanje sportskog segmenta od poslovno-komercijalnog dijela Kluba. Godinama je veliki pritisak bio stavljen na sportski sektor da kroz prodaju igrača ili obavezne plasmane u evropska takmičenja osigurava sredstva za osnovno funkcionisanje Kluba. istorija nam jasno pokazuje da je takav model nestabilan, neprofitabilan, kratkoročan i dugoročno neodrživ.

Naš cilj je da kroz snažan razvoj sponzorstava, komercijalnih aktivnosti, partnerstava i modernog poslovnog modela osiguramo većinski dio budžeta Kluba iz stabilnih izvora prihoda. Time želimo sportskom sektoru dati mir, kontinuitet i mogućnost dugoročnog planiranja.

Vjerujemo da upravo ovakav pristup dugoročno može donijeti i stabilnost sportskih rezultata. Umjesto konstantnog pritiska kratkoročnog preživljavanja, želimo izgraditi sistem koji će omogućiti FK Željezničar da se planski i kontinuirano bori za titule svake godine, uz ozbiljne i dugoročno održive iskorake u evropskim takmičenjima.

Svjesni smo da će za postavljanje takvog temelja možda biti potrebno određeno vrijeme i da će Klub u prve jedne ili dvije godine prolaziti kroz period stabilizacije i izgradnje sistema. Međutim, vjerujemo da je mnogo važnije napraviti samoodrživ model koji će FK Željezničar učiniti dugoročno konkurentnim, nego donositi kratkoročne odluke koje Klub vraćaju u stalni ciklus finansijske i sportske nestabilnosti.

FK Željezničar ne smije prodavati svoje igrače zato što mora, nego onda kada procijenimo da su dostigli svoj puni tržišni potencijal i kada takve odluke budu u najboljem interesu Kluba i igrača. Isto tako, plasman u evropska takmičenja mora biti sportska i finansijska nadogradnja i bonus za Klub, a ne obavezni uslov za pokrivanje osnovnih troškova poslovanja.

FK Željezničar ovim nastavlja proces organizacione i institucionalne transformacije s ciljem stvaranja modernog, stabilnog i dugoročno održivog sistema upravljanja, sposobnog odgovoriti izazovima savremenog evropskog fudbala."

Podsjetimo, delegati Skupštine su na prethodnoj sjednici potvrdili stav kluba da ostane pri ranije donesenim odlukama vezanim za izbor strateškog partnera, te dali saglasnost rukovodstvu Skupštine da, u saradnji sa strateškim partnerom i Federalnim ministarstvom pravde, radi na modelu novog Statuta koji će biti usklađen sa zakonskim i institucionalnim okvirom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!