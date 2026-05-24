"Nema opuštenog derbija!" Mario Cvitanović želi da se Sarajevo bori za titulu: "Navijači pate, a i mi sa njima!"

Dragan Šutvić
Trener Sarajeva obratio se novinarima pred sutrašnji vječiti derbi na Koševu (20.30).

Mario Cvitanović Izvor: Slaven Petković - Mondo

Baš kao i Željezničar, tako i fudbaleri Sarajeva sutrašnji vječiti derbi na Koševu (20.30) dočekuju rezultatski rasterećeni.

Bordo tabor je sigurno trećeplasirani u Premijer ligi BiH, što mu donosi nastup u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Međutim, poruka sa Koševa ista je kao i ona koju su poslali iz plavog dijela grada – derbi je stvar prestiža i ne postoji nebitan duel sarajevskih rivala.

"Nema opuštenog derbija. Bez obzira na tabelu, derbi je nešto za uživanje i želim da svi uživaju. Siguran sam da će u ponedjeljak svi dati maksimum i sve za pobjedu jer znamo šta ona znači", rekao je trener Sarajeva Mario Cvitanović u najavi meča, dodavši:

"Ono što mi daje sigurnost je ekipa. Energija igrača i način na koji rade daju mi snagu i vjeru u tim i rezultat."

Podvukao je Cvitanović da želi da se Sarajevo u narednom periodu bori za tron.

"Navijači pate i mi patimo zajedno s njima. Bitno je da imamo cjelinu i da se svi stavimo na isti kolosijek. Kada svi damo sve, onda pucamo na trofej."

(mondo.ba, D. Šutvić)

