logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lukoil pod pritiskom sankcija: Amerikanci pregovaraju o imovini vrijednoj 20 milijardi dolara

Lukoil pod pritiskom sankcija: Amerikanci pregovaraju o imovini vrijednoj 20 milijardi dolara

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Američki fond Karlajl ubrzava pregovore o preuzimanju Lukoilove imovine van Rusije, vrijedne oko 20 milijardi dolara, dok se pod pritiskom sankcija razmatra i dalja prodaja ključnih energetskih kapaciteta širom Evrope i Bliskog istoka.

Lukoil pod pritiskom sankcija Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Američki fond Karlajl još nije završio kupovinu Lukoilove imovine van Rusije, vrijedne 20 milijardi dolara, ali već pregovara sa tri kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata - Mubadalom, Iks-ER-DŽI-jem (XRG) i I-Ejč-Si-jem (IHC) - o ulasku u transakciju. Dogovor još nije postignut.

Karlajl planira da proda dio Lukoilove imovine van Rusije, a ne da dijeli vlasništvo u kompaniji Lukoil Internešenal GmbH. Rok američke kancelarije OFAK (Kancelarija za kontrolu strane imovine) za prodaju imovine van Rusije ističe 28. februara, u suprotnom bi Lukoil Internešenal mogao da bude pogođen sankcijama, uključujući zabranu trgovine naftnim derivatima i bankarskih transakcija.

Prodaja Karlajlu mogla bi se realizovati uz popust i do 40 odsto tržišne vrijednosti. Lukoil prodaje rafinerije u Bugarskoj i Rumuniji, 45 odsto rafinerija u Holandiji, više od 2.000 benzinskih stanica, proizvodnju maziva, kao i projekte u Azerbejdžanu, Egiptu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Iraku.

Karlajl upravlja imovinom vrednom 474 milijarde dolara i poznat je po angažovanju bivših visokih zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Plan fonda je da najpre stabilizuje poslovanje, a zatim postepeno prodaje imovinu - prvo manjinske udjele u međunarodnim projektima, potom maloprodajne lance, dok bi rafinerije mogle biti prodate uz popust zbog regulatornog pritiska.

Lukoil je potpisao sporazum o prodaji 100 odsto udjela u kompaniji Lukoil Internešenal GmbH fondu Karlajl, ali i dalje pregovara sa drugim potencijalnim kupcima.

Da podsjetimo, američki fond Karlajl jedan je od najvećih globalnih fondova privatnog kapitala, koji upravlja imovinom vrijednom više stotina milijardi dolara. Poznat je po ulaganjima u energetiku, odbrambeni sektor i infrastrukturne projekte, a tokom godina angažovao je i brojne bivše visoke zvaničnike Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja.

Fond često kupuje i konsoliduje velike kompanije prije nego što ih proda, kako bi maksimizirao vrednost portfolija. U našem regionu posluje kroz strateške akvizicije velikih kompanija i projekata, a ne kroz maloprodaju ili bankarske usluge.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD sankcije Lukoil

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ