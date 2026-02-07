Lukoil pod pritiskom sankcija: Amerikanci pregovaraju o imovini vrijednoj 20 milijardi dolara

Američki fond Karlajl ubrzava pregovore o preuzimanju Lukoilove imovine van Rusije, vrijedne oko 20 milijardi dolara, dok se pod pritiskom sankcija razmatra i dalja prodaja ključnih energetskih kapaciteta širom Evrope i Bliskog istoka.

Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Američki fond Karlajl još nije završio kupovinu Lukoilove imovine van Rusije, vrijedne 20 milijardi dolara, ali već pregovara sa tri kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata - Mubadalom, Iks-ER-DŽI-jem (XRG) i I-Ejč-Si-jem (IHC) - o ulasku u transakciju. Dogovor još nije postignut.

Karlajl planira da proda dio Lukoilove imovine van Rusije, a ne da dijeli vlasništvo u kompaniji Lukoil Internešenal GmbH. Rok američke kancelarije OFAK (Kancelarija za kontrolu strane imovine) za prodaju imovine van Rusije ističe 28. februara, u suprotnom bi Lukoil Internešenal mogao da bude pogođen sankcijama, uključujući zabranu trgovine naftnim derivatima i bankarskih transakcija.

Prodaja Karlajlu mogla bi se realizovati uz popust i do 40 odsto tržišne vrijednosti. Lukoil prodaje rafinerije u Bugarskoj i Rumuniji, 45 odsto rafinerija u Holandiji, više od 2.000 benzinskih stanica, proizvodnju maziva, kao i projekte u Azerbejdžanu, Egiptu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Iraku.

Karlajl upravlja imovinom vrednom 474 milijarde dolara i poznat je po angažovanju bivših visokih zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Plan fonda je da najpre stabilizuje poslovanje, a zatim postepeno prodaje imovinu - prvo manjinske udjele u međunarodnim projektima, potom maloprodajne lance, dok bi rafinerije mogle biti prodate uz popust zbog regulatornog pritiska.

Lukoil je potpisao sporazum o prodaji 100 odsto udjela u kompaniji Lukoil Internešenal GmbH fondu Karlajl, ali i dalje pregovara sa drugim potencijalnim kupcima.

Da podsjetimo, američki fond Karlajl jedan je od najvećih globalnih fondova privatnog kapitala, koji upravlja imovinom vrijednom više stotina milijardi dolara. Poznat je po ulaganjima u energetiku, odbrambeni sektor i infrastrukturne projekte, a tokom godina angažovao je i brojne bivše visoke zvaničnike Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja.

Fond često kupuje i konsoliduje velike kompanije prije nego što ih proda, kako bi maksimizirao vrednost portfolija. U našem regionu posluje kroz strateške akvizicije velikih kompanija i projekata, a ne kroz maloprodaju ili bankarske usluge.