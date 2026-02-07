Delegacija Republike Srpske se vratila iz Vašingtona: Dodik tražio uvođenje sankcija Kristijanu Šmitu

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić prokomentarisala je posjetu SAD-u, nakon čega se medijim obratio i Milorad Dodik.

Izvor: Borislav Zdrinja

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić izjavila je da je posjeta delegacije Srpske Sjedinjenim Držvama bila uspješna i da predstavnici američke administracije razumiju šta se ovdje dešava.

"Nakon posjeta Izraelu i Mađarskoj, a sada i SAD biće još lijepih vijesti za građane Srpske", rekla je Trišić Babić na konferenciji za novinare u Banjaluci po povratku iz Vašingtona.

Ona je istakla da je dugo u diplomatiji i da može da kaže da je ovo bila jedna od najkvalitenijih i najproduktivnijih posjeta SAD.

"Ova posjeta je pokazala da naš drugotrajan i mukotrpan rad konačno donosi rezultate. Rukovodstvo Srpske je prošlo kroz minsko polje posljednjih deset godina, a građani to nisu osjetili", navela je Trišić Babić.

Ona je istakla da američka administracija u potpunosti razumije šta se ovdje dešava, slušali su nas i nisu nam naređivali šta treba da radimo", rekla je Trišić Babić.

Ona je istakla da je govor američkog predsjednika Donalda Trampa na Molitvenom doručku, kojem je prisustvovala delegacija Srpske, bio ohrabrujući i otrežnjujući.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik SNSD Milorad Dodik, kaže da posjeta SAD nije bila protokolarna, kao i da želi da odgovara „cinicima koju su od svega pravili parodiju“.

"Ovo je bila posjeta koja je pokazala da je RS uspjela da prevaziđe jedan težak period. Svojim dugogodišnjim djelovanjem kriminalna grupa iz Sarajeva, uz strance, Marfija, Senu Uzunović, Bećirovića i Konakovića nije uspjela da ocrni Republiku Srpsku i Milorada Dodika. Ovo što se desilo govori da nisu uspjeli. Republika Srpska nije bila nešto od čega su u SAD bježali nego su pitali kako da pomognemo. Svi znaju da smo tamo došli kao predstavnici RS, a ne BiH. Pokazali smo da Republika Srpka može otvoriti sva vrata. Hoću da prenesem ljudima optimizam, mi smatramo da je Dejtonski sporazum srušen“, rekao je Dodik koji je nakon toga govorio i o planu da se uvedu sankcije Kristijanu Šmitu.

"Imao sam jedan važan razgovor s jednim važnim čovjekom, plan je da se uvedu sankcije Kristijanu Šmitu i još nekima ljudma iz Sarajeva, jer su bili udruženi u kriminalnom poduhvatu prema Srpskoj."

Dodik je pored toga poručio da će saradnja sa Srbijom biti još intenzivnija te je najavio i nastavak saradnje sa Rusijom.

"Prije sam nudio dvije milijarde Federaciji da se raziđemo na miran način, sada povlačim tu ponudu, ali ćemo se razići na miran način", dodao je Dodik koji je na kraju posjetu Vašingtonu ocijenio kao veoma uspješnom.