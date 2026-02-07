logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Delegacija Republike Srpske se vratila iz Vašingtona: Dodik tražio uvođenje sankcija Kristijanu Šmitu

Delegacija Republike Srpske se vratila iz Vašingtona: Dodik tražio uvođenje sankcija Kristijanu Šmitu

Autor Haris Krhalić
0

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić prokomentarisala je posjetu SAD-u, nakon čega se medijim obratio i Milorad Dodik.

Ana Trišić Babić o posjeti SAD-u Izvor: Borislav Zdrinja

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić izjavila je da je posjeta delegacije Srpske Sjedinjenim Držvama bila uspješna i da predstavnici američke administracije razumiju šta se ovdje dešava.

"Nakon posjeta Izraelu i Mađarskoj, a sada i SAD biće još lijepih vijesti za građane Srpske", rekla je Trišić Babić na konferenciji za novinare u Banjaluci po povratku iz Vašingtona.

Ona je istakla da je dugo u diplomatiji i da može da kaže da je ovo bila jedna od najkvalitenijih i najproduktivnijih posjeta SAD.

"Ova posjeta je pokazala da naš drugotrajan i mukotrpan rad konačno donosi rezultate. Rukovodstvo Srpske je prošlo kroz minsko polje posljednjih deset godina, a građani to nisu osjetili", navela je Trišić Babić.

Ona je istakla da američka administracija u potpunosti razumije šta se ovdje dešava, slušali su nas i nisu nam naređivali šta treba da radimo", rekla je Trišić Babić.

Ona je istakla da je govor američkog predsjednika Donalda Trampa na Molitvenom doručku, kojem je prisustvovala delegacija Srpske, bio ohrabrujući i otrežnjujući.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik SNSD Milorad Dodik, kaže da posjeta SAD nije bila protokolarna, kao i da želi da odgovara „cinicima koju su od svega pravili parodiju“.

"Ovo je bila posjeta koja je pokazala da je RS uspjela da prevaziđe jedan težak period. Svojim dugogodišnjim djelovanjem kriminalna grupa iz Sarajeva, uz strance, Marfija, Senu Uzunović, Bećirovića i Konakovića nije uspjela da ocrni Republiku Srpsku i Milorada Dodika. Ovo što se desilo govori da nisu uspjeli. Republika Srpska nije bila nešto od čega su u SAD bježali nego su pitali kako da pomognemo. Svi znaju da smo tamo došli kao predstavnici RS, a ne BiH. Pokazali smo da Republika Srpka može otvoriti sva vrata. Hoću da prenesem ljudima optimizam, mi smatramo da je Dejtonski sporazum srušen“, rekao je Dodik koji je nakon toga govorio i o planu da se uvedu sankcije Kristijanu Šmitu.

"Imao sam jedan važan razgovor s jednim važnim čovjekom, plan je da se uvedu sankcije Kristijanu Šmitu i još nekima ljudma iz Sarajeva, jer su bili udruženi u kriminalnom poduhvatu prema Srpskoj."

Dodik je pored toga poručio da će saradnja sa Srbijom biti još intenzivnija te je najavio i nastavak saradnje sa Rusijom. 

"Prije sam nudio dvije milijarde Federaciji da se raziđemo na miran način, sada povlačim tu ponudu, ali ćemo se razići na miran način", dodao je Dodik koji je na kraju posjetu Vašingtonu ocijenio kao veoma uspješnom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Trišić Babić SAD predsjednik RS Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ