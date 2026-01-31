Trišić Babić i Dodik se sastali sa Orbanom

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i lider SNSD-a Milorad Dodik sastali su se danas u Budimpešti sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Sastanku su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i ambasador BiH u Mađarskoj Biljana Gutić Bjelica.

U radnoj rezidenciji mađarskog premijera, gdje je sastanak održan, istaknute su zastave Republike Srpske i Mađarske, javlja izvještač Srne.

"Ponosan sam na naše partnerstvo"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je nakon sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti da je ponosan na njihovo partnerstvo i da je uvjeren da će u godinama koje slijede još snažnije povezivati srpski i mađarski narod kroz politiku mira, razvoja i uzajamnog poštovanja.

"Razgovarati sa Orbanom znači biti sa liderom koji razumije da su mir, stabilnost i suverenitet temelj svake ozbiljne države. Naše prijateljstvo nije protokolarno - ono je izgrađeno na međusobnom poštovanju, iskrenosti i zajedničkom pogledu na Evropu budućnosti", naveo je Dodik.

Dodik je naglasio da Mađarska danas pokazuje da je moguće voditi samostalnu politiku uprkos pritiscima, te da je podrška koju Orban uživa među ljudima širom Evrope i u Mađarskoj potvrda da narod prepoznaje snagu i dosljednost.

"Njegova pobjeda na parlamentarnim izborima biće važna ne samo za Mađarsku, već i za sve nas koji vjerujemo u Evropu suverenih naroda", naveo je Dodik na "Iksu".

Orban: Zadovoljstvo je razgovarati sa prijateljima

Mađarski premijer Viktor Orban istakao je nakon sastanka sa vršiocem dužnosti predsjednika Republike Srpske Anom Trišić Babić i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom da mu je uvijek zadovoljstvom da razgovara sa prijateljima.

"Uvijek je zadovoljstvo nastaviti razgovor sa prijateljima", napisao je Orban na "Iksu", uz objavljene fotografije sa sastanka u Budimpešti.

Nakon sastanka sa mađarskim premijerom, delegacija Republike Srpske prisustvovaće Svetosavskoj akademiji i balu koje organizuje Samouprava Srba u Mađarskoj u saradnji sa Eparhijom budimskom.

Trišić Babić i Dodik sastali su se u novembru prošle godine sa mađarskim premijerom Orbanom, koji je tada poručio da sa Srpskom već dugo radi na stabilnosti u regionu, te da se raduje saradnji sa Srpskom i njenom nastavku u narednom periodu.