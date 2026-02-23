Unsko-sanski kanton: Potvrđena optužnica protiv direktora službe za zapošljavanje

Opštinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu protiv direktora Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona Nedžada Zukanovića.

Izvor: Youtube/RTV USK/Screenshot

Opštinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu protiv direktora Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona Nedžada Zukanovića zbog zloupotrebe službenog položaja prilikom popunjavanja radnog mjesta, odnosno zaključivanja ugovora o radu sa kandidatom koji nije mogao da stupi na dužnost u zakonom predviđenom roku.

Optužnica Zukanoviću stavlja na teret da je, kao službeno lice i direktor javne ustanove, postupao suprotno interesima Službe prilikom popunjavanja radnog mjesta stručnog saradnika za posredovanje pri zapošljavanju, aktivnu politiku zapošljavanja i ispitivanje tržišta rada, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Prema navodima optužnice, nakon sprovedenog javnog konkursa, on je zaključio ugovor o radu sa ranijim zaposlenim Službe čiji su inicijali A.V, odlažući početak rada na neodređeni period, iako je bio svjestan da imenovani ne može stupiti na rad u zakonom propisanom roku zbog drugog radnog angažmana, odnosno obavljanja političke funkcije.

Tužilaštvo tereti Zukanovića da je na taj način pribavio korist navedenom licu u vidu sticanja prava na faktički početak radnog odnosa po isteku političkog angažmana, te onemogućio zapošljavanje kandidata sa rang-liste konkursa, zanemarujući stvarne potrebe ustanove.

Istom optužnicom predloženo je da mu bude izrečena mjera zabrane obavljanja dužnosti direktora javnih ustanova u Federaciji BiH u trajanju od tri godine od dana pravosnažnosti odluke.

Zukanović je bivši načelnik opštine Ključ, a nakon što nije uspio osvojiti mandat na posljednjim lokalnim izborima, na kojima je većinu glasova osvojio Jasmin Musić (SDA), dobio je novu ulogu u Bihaću.