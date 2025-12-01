logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trišić Babić i zvaničnici Stejt departmenta razgovarali o jačanju saradnje Srpske i SAD

Trišić Babić i zvaničnici Stejt departmenta razgovarali o jačanju saradnje Srpske i SAD

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić naglasila je da je interes Republike Srpske da odnosi sa SAD, jednim od ključnih globalnih aktera, budu stabilni, predvidivi i zasnovani na međusobnom poštovanju i razumijevanju realnosti na terenu.

Sastanak Ane Trišić Babić i Ginkela Izvor: Srna

Tokom današnjeg sastanka Trišić Babić sa direktorom za Zapadnu i Centralnu Evropu u Stejt departmentu Markom Flemingom i otpravnikom poslova Ambasade SAD u Sarajevu DŽonom Ginkelom istaknuto je da Republika Srpska i SAD imaju realan osnov za produbljivanje političkih, ekonomskih i institucionalnih veza.

To je posebno izraženo u oblastima energetike, visokog obrazovanja, digitalnih tehnologija i ulaganja u lokalne zajednice, saopšteno je iz Kabineta vršioca dužnosti predsjednika Republike.

Trišić Babić je istakla da Republika Srpska ostaje opredijeljena za saradnju koja donosi konkretne rezultate građanima, te da je otvorena za sve inicijative koje doprinose ekonomskom razvoju, investicijama i novim radnim mjestima.

Naglašeno je da Srpska vidi prostor za jačanje partnerstava u privredi i obrazovanju, posebno kroz projekte koji povezuju američke investitore i lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

U razgovoru je jasno ponovljeno da Republika Srpska vjeruje da snažne i stabilne veze sa SAD mogu biti jedan od stubova dugoročne stabilnosti u BiH, ali isključivo u okviru Ustava, Dejtonskog sporazuma i ravnopravnosti tri konstitutivna naroda.

Sastanak je završen zajedničkim opredjeljenjem da se nastavi dijalog i rad na pitanjima od zajedničkog interesa, pri čemu je Republika Srpska potvrdila da ostaje posvećena stabilnosti, saradnji i razvoju, uz pune ustavne nadležnosti koje su joj date Dejtonskim sporazumom, navedeno je u saopštenju.

Na sastanku u Istočnom Sarajevu učestvovao je i pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Nemanja Kovačević.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Trišić Babić Džon Ginkel sastanak

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ