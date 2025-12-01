Trišić Babić i zvaničnici Stejt departmenta razgovarali o jačanju saradnje Srpske i SAD

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić naglasila je da je interes Republike Srpske da odnosi sa SAD, jednim od ključnih globalnih aktera, budu stabilni, predvidivi i zasnovani na međusobnom poštovanju i razumijevanju realnosti na terenu.

Izvor: Srna

Tokom današnjeg sastanka Trišić Babić sa direktorom za Zapadnu i Centralnu Evropu u Stejt departmentu Markom Flemingom i otpravnikom poslova Ambasade SAD u Sarajevu DŽonom Ginkelom istaknuto je da Republika Srpska i SAD imaju realan osnov za produbljivanje političkih, ekonomskih i institucionalnih veza.

To je posebno izraženo u oblastima energetike, visokog obrazovanja, digitalnih tehnologija i ulaganja u lokalne zajednice, saopšteno je iz Kabineta vršioca dužnosti predsjednika Republike.

Trišić Babić je istakla da Republika Srpska ostaje opredijeljena za saradnju koja donosi konkretne rezultate građanima, te da je otvorena za sve inicijative koje doprinose ekonomskom razvoju, investicijama i novim radnim mjestima.

Naglašeno je da Srpska vidi prostor za jačanje partnerstava u privredi i obrazovanju, posebno kroz projekte koji povezuju američke investitore i lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

U razgovoru je jasno ponovljeno da Republika Srpska vjeruje da snažne i stabilne veze sa SAD mogu biti jedan od stubova dugoročne stabilnosti u BiH, ali isključivo u okviru Ustava, Dejtonskog sporazuma i ravnopravnosti tri konstitutivna naroda.

Sastanak je završen zajedničkim opredjeljenjem da se nastavi dijalog i rad na pitanjima od zajedničkog interesa, pri čemu je Republika Srpska potvrdila da ostaje posvećena stabilnosti, saradnji i razvoju, uz pune ustavne nadležnosti koje su joj date Dejtonskim sporazumom, navedeno je u saopštenju.

Na sastanku u Istočnom Sarajevu učestvovao je i pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Nemanja Kovačević.