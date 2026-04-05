Neonatalni skrining na SMA u UKC-u: Instalirana oprema prikupljena sredstvima građana i donatora

Izvor SRNA
Sredstvima prikupljenim na donatorskoj večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" u decembru 2024. godine nabavljena je oprema za provođenje neonatalnog skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju (SMA), koja je isporučena i instalirana, potvrđeno je iz UKC-a RS.

Neonatalni skrining na SMA u UKC-u: Instalirana oprema prikupljena sredstvima građana i donatora Izvor: Julia Zavalishina/Shutterstock

"UKC je obezbijedio sve uslove za početak primjene ove dijagnostičke procedure i zahvalni smo svima koji su na bilo koji način učestvovali u realizaciji ovog projekta", naveli su iz ove zdravsvene ustanove.

Kako je pojašnjeno, čeka se donacija Ministarstva zdravlja Republike Srbije u vidu testova za neonatalni skrining na SMA.

"Ovom donacijom treba da bude obezbjeđena količina reagensa potrebna za jednu godinu čime će se stvoriti uslovi za početak primjene ove važne dijagnostičke procedure", naglasili su u UKC-u.

Iz Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske navode da će skriningom na SMA novorođenčadi biti omogućeno rano otkrivanje ove teške bolesti, a sam proces nije invanzivan.

Iz Saveza ističu da je spinalna mišićna atrofija rijetka, teška i progresivna neuromišićna bolest koja postepeno slabi mišiće i utiče na gotovo sve aspekte svakodnevnog života.

