Postporođajna depresija bez sistemske zaštite: Majke u BiH i dalje prepuštene same sebi

Iako je Republika Srpska usvojila program koji uključuje skrining na postporođajnu depresiju, u Federaciji BiH i dalje nema zvaničnog odgovora. Aktivistkinje upozoravaju da majke u BiH nemaju jednaku zdravstvenu zaštitu.

Izvor: Shutterstock

Postporođajna depresija i dalje predstavlja ozbiljan, ali nedovoljno prepoznat problem u Bosni i Hercegovini, a sistemska podrška majkama zavisi od administrativnih granica, upozoravaju aktivistkinje koje se već više od godinu i po dana zalažu za uvođenje obaveznog skrininga na ovu bolest u cijeloj zemlji.

"Kao neko ko je nakon porođaja doživio težak oblik postporođajne depresije, mogu potvrditi koliko je ova tema značajna i koliko sistemska podrška nedostaje. Moj put ka oporavku bio je dug i zahtjevan i uključivao je i hospitalizaciju, koju sam sama inicirala, svjesna da mi je potrebna stručna pomoć. Upravo zato ovu inicijativu doživljavam i lično i emotivno važnom“, kaže jedna od članica Centra za edukaciju i promociju zdravog života EKO EHO.

Ovo, kako ističu, nije izolovan slučaj, već realnost sa kojom se suočavaju brojne žene u BiH koje, umjesto da budu pravovremeno prepoznate i podržane kroz zdravstveni sistem, same moraju da se bore u najranjivijem periodu života.

Zbog toga je pokrenuta inicijativa za uvođenje obaveznog skrininga na postporođajnu depresiju, koji predstavlja jednostavnu, efikasnu i međunarodno preporučenu mjeru za rano prepoznavanje simptoma i pravovremeno upućivanje žena na stručnu pomoć.

Izostanak skrininga, upozoravaju, znači propuštenu priliku da se spriječe teži oblici bolesti, dugoročne posljedice po mentalno zdravlje majki, ali i negativni efekti na razvoj djeteta i funkcionisanje porodice.

U Republici Srpskoj je, nakon inicijative upućene Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, u junu prošle godine usvojen Program promocije mentalnog zdravlja građana za period 2025–2027, zajedno sa Akcionim planom, kojim je predviđeno sprovođenje skrininga u zdravstvenim ustanovama. Ovaj potez ocijenjen je kao dokaz da su sistemske promjene moguće kada postoji politička volja.

Istovremeno, inicijativa je upućena i Federalnom ministarstvu zdravstva, ali uprkos usmenim obećanjima, zvaničan odgovor na dopis poslat u junu prošle godine još nije stigao. Bez odgovora je ostala i inicijativa koju je uputio Parlament Federacije BiH, što dodatno zabrinjava zagovornike promjena.

U Brčko distriktu BiH, nakon više sastanaka i inicijativa, Vlada distrikta započela je izradu Programa promocije mentalnog zdravlja građana i Akcionog plana, koji bi trebalo da regulišu i skrining na postporođajnu depresiju, što se vidi kao korak ka uspostavljanju jednakih standarda.

"Dok god pristup skriningu zavisi od administrativne granice, majke u Bosni i Hercegovini ostaju nejednako zaštićene. Skrining nije birokratsko pitanje, već pitanje prevencije, dostojanstva i osnovne zdravstvene zaštite", poručuju organizatori kampanje, naglašavajući da neće odustati dok ova mjera ne postane dostupna svakoj ženi u BiH.

Kampanja "Zagovaranje uvođenja skrininga na postporođajnu depresiju u BiH" realizuje se u saradnji sa Udruženjem za edukaciju i razvoj "Dignitet" iz Mostara, Udruženjem porodica sa problemom steriliteta "Bebe" iz Trebinja i Udruženjem aktivnih žena "Gender" iz Brčkog.