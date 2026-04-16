BiH ne želi da se joj ponovi Zlatan Ibrahimović: Biser Malmea bi mogao da zaigra za "zmajeve

BiH ne želi da se joj ponovi Zlatan Ibrahimović: Biser Malmea bi mogao da zaigra za "zmajeve

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Mladi fudbaler Malmea Kenan Busuladžić mogao bi da promijeni reprezentaciju i zaigra za BiH.

Kenan Busuladžić bi mogao da zaigra za BiH Izvor: Ludvig Thunman / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo senzacionalnom pobjedom protiv Italije, a sada bi "zmajevi" mogli da dobiju veliko pojačanje za budućnost. Radi se o talentovanom vezisti Malmea Kenanu Busuladžiću (19).

Mladi as posjeduje pasoš Bosne i Hercegovine, ali je već nastupao za mlađe selekcije Švedske, gdje je ponio i kapitensku traku. Što se tiče klupske karijere već dvije godine igra u seniorskom fudbalu, iako je u februaru napunio tek 19 godina.

Kako su prenijeli švedski mediji, Fudbalski Savez BiH kontaktirao je igrača kako bi ga nagovorilIi da promijeni nacionalni tim, ali mladi fudbaler još uvijek nije donio konačnu odluku i sve će riješiti nakon što se konsultuje sa porodicom.

Izvor: Christian Örnberg / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

U Savezu ne žele da naprave propust koji je u prošlosti napravljen sa Zlatanom Ibrahimovićem koji je godinama bio stub švedske reprezentacije i nikada nije dobio poziv da igra za zemlju odakle mu je porijeklom otac.

Busuladžić nastupa na poziciji centralnog veznog koja je najdeficitarnija pozicija u reprezentaciji BiH i mogao bi da predstavlja ogroman zalog za budućnost ako njegova karijera nastavi da se razvija u željenom pravcu.

Busuladžić je sa Malmeom već osvojio Kup Švedske i titulu u prvenstvu, a njegova trenutna tržišna vrijednost iznosi 500.000 evra.

