Srbin bio kultna desetka BIH: "Ne vidim zašto igrači iz Republike Srpske odbijaju reprezentaciju"

Autor Bojan Jakovljević
Zvjezdan Misimović je istakao da je kontraproduktivno što često igrači iz Republike Srpske odbijaju da nastupe pod zastavom Bosne i Hercegovine.

Zvjezdan Misimović o srpskim igračima u reprezentaciji BiH

Bosna i Hercegovina se plasirala na Svjetsko prvenstvo pobedom nad Italijom u baražu, a nakon tog meča mnogo je kontroverze bilo oko sastava selekcije Bosne i Hercegovine. Bilo je priče o tome da nema Srba u timu i pitanja zašto je odstranjen Rade Krunić iz tima "zmajeva". 

Sada je nekadašnji seniorski reprezentativac BIH, a mladi reprezentativac SR Jugoslavije Zvjezdan Misimović pričao o tome. On je na čelu Borca iz Banjaluke, kluba čiji je fudbaler David Vuković nekoliko puta odbio poziv nacionalnog tima. 

"Svako mora sebe da gleda u prvom planu. Poziv u reprezentaciju povećava tržišnu vrijednost. Ne vidim razlog zašto igrači iz Republike Srpske odbijaju da igraju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Svako mora lično da odluči da li vidi sebe tu, ali kontraproduktivno je to da odbiju i ne zaigraju", rekao je Zvjezdan Misimović.

Zašto Srbi ne igraju za BIH? 

Prvi čovjek FS Bosne i Hercegovine Vico Zeljković govorio je da smatra da su neosnovane tvrdnje da su Srbi zabranjeni u selekcijama Bosne i Hercegovine.

"U stručnom štabu su pored Sergeja Barbareza, Ninoslav Milenković i Siniša Mrkobrada, pripadnici srpskog naroda. Barbarezov je otac takođe Srbin. Glupo mi je pričati o takvim temama, ko je ko. Jovo Lukić je bio pozvan, isključivo je igračka stvar to što je bio na tribinama za obje utakmice jer je imao povrijeđenu ruku i s povredom je stigao na okupljanje. Nažalost, te stvari su prosto takve na ovim prostorima. Moramo raditi posao odgovorno i imati jasnu viziju i plan", zaključio je Zeljković koji smatra da je ovim demantovao takve navode o "zabranjenim Srbima".

Misimović je kultna desetka BiH

Iako rođen u Minhenu i ponikao u omladinskim selekcijama Bajerna, nikada nije igrao za Nijemce. Zvjezdan Misimović nastupao je za U18 i U21 tim SR Jugoslavije prije nego što ga je selektor Vladimir Petrović otpisao. Zatim je 2004. prihvatio poziv Bosne i Hercegovine sa kojom je otišao na Svjetsko prvenstvo 2014. godine i na kraju je na 84 meča dao 25 golova za nacionalni tim.

