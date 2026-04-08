Vico Zeljković odgovorio zašto srpski fudbaleri ne igraju za BiH: Nije pomenuo Radeta Krunića

Predsjednik FS BiH Vico Zeljković se oglasio o temi koja se prethodnih dana spominjala u javnosti - zašto Srbi iz BiH ne igraju za Bosnu i Hercegovinu?

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksku pošto je uspjela da bude bolja od Velsa, pa od Italije - poslije boljeg izvođenja penala. Ono što je pak primjetno u uspjehu BiH je da je reprezentacija uradila to bez srpskih fudbalera, što je tema o kojoj se sve više priča.

"Urađen je veliki rezultat i umjesto da je to u fokusu, jer je četverostruki svjetski prvak izbačen u baražu, odmah se okreću neke stvari. Te činjenice nisu tačne. Moramo razdvojiti neke stvari. Ovo je fudbal i ne miješamo politiku i sport. Tu treba da igraju najbolji igrači i igrači s najvećim kvalitetom. Svi koji žele da igraju, svi su u opticaju i na radaru su", kazao je Zeljković dok je gostovao na "ATV".

"U stručnom štabu su pored Sergeja Barbareza, Ninoslav Milenković i Siniša Mrkobrada, pripadnici srpskog naroda. Barbarezov je otac takođe Srbin. Glupo mi je pričati o takvim temama, ko je ko. Jovo Lukić je bio pozvan, isključivo je igračka stvar to što je bio na tribinama za obje utakmice jer je imao povrijeđenu ruku i s povredom je stigao na okupljanje. Nažalost, te stvari su prosto takve na ovim prostorima. Moramo raditi posao odgovorno i imati jasnu viziju i plan", zaključio je Zeljković koji smatra da je ovim demantovao takve navode o "zabranjenim Srbima".

Mnogi Srbi su odbijali pozive u BiH: David Vuković, Vladan Kovačević, Svetozar Marković, Srđan Babić...

I dalje pak nismo čuli objašnjenje zašto Radeta Krunića nema u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, kada je ove sezone najbolji fudbaler Crvene zvezde i pravio je razliku u Ligi Evrope, a spekuliše se da je to sve zbog toga što je pjevao himnu Srbije na prijateljskoj utakmici Crvene zvezde u Rusiji.

Inače, Vico Zeljković je rođak Milorada Dodika i kaže da mu rodbinske veze nisu stvarale probleme, ali ni činjenica da mu je predsjednik Republike Srpske ujak - nisu pomogle u karijeri.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina će na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi igrati u grupi u kojoj su takođe Švajcarska, Kanada i Katar.

