Vico Zeljković nakon istorijske pobjede nad Italijom: "BiH ima potencijal da igra značajnu ulogu u evropskom fudbalu!"

Poslije trijumfa nad Italijom, oglasio se prvi čovjek bh. fudbala.

Reprezentacija BiH izborila je nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Bh. reprezentativci su boljim izvođenjem jedanaesteraca (4:1) trijumfovali nad Italijom, koja treći put zaredom propušta Svjetsko prvenstvo, dok će "zmajevi" prvi put nakon 12 godina zaigrati na jednom velikom takmičenju.

U večeri velikog slavlja bh. tima, na društvenim mrežama se oglasio Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza BiH.

"Ovo je veliki uspjeh za naš fudbal i potvrda svega što smo gradili u proteklom periodu. Čestitam igračima i stručnom štabu na izvanrednim partijama i zasluženom plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Pokazali su karakter, kvalitet i zajedništvo kada je bilo najpotrebnije.

Od samog početka, zajedno sa direktorom Emirom Spahićem i selektorom Sergejem Barbarezom, postavili smo jasan dugoročni cilj – plasman na EURO 2028. Ipak, već sada smo napravili iskorak i izborili nastup na velikom takmičenju.

Ono što posebno raduje jeste činjenica da smo izgradili sistem i formirali ekipu koja ima potencijal da u narednih deset godina igra značajnu ulogu u evropskom i svjetskom fudbalu. Pred nama su novi izazovi, ali i prilika da dodatno napredujemo i dostojno predstavimo bh. fudbal na najvećoj fudbalskoj smotri. Još jednom čestitam svima na ovom velikom uspjehu – ovo je tek početak", naveo je Zeljković, uz napomenu da će u srijedu od 14.00 časova biti održana konferencija za novinare u prostorijama FS BiH u Sarajevu.

